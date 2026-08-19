Le directeur général de Skoda déclare que Volkswagen compte finaliser cette année le choix d'un partenaire en Inde afin de partager les risques et de stimuler la croissance

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* Le groupe VW serait en pourparlers avec l'entreprise indienne JSW en vue de créer une coentreprise, selon certaines sources

* Le directeur général de Skoda affirme qu'un partenaire local renforcera la dynamique de VW

* Ces négociations interviennent alors que VW fait l'objet d'un contrôle fiscal de 1,4 milliard de dollars en Inde

* À l'échelle mondiale, VW subit la pression des droits de douane et du ralentissement des ventes en Chine

par Aditi Shah

Volkswagen VOWG.DE devrait signer un accord avec un partenaire local en Inde cette année, a déclaré le directeur général de sa marque Skoda, Klaus Zellmer, alors que le groupe allemand peine à se développer sur le troisième plus grand marché automobile mondial. Skoda est en charge de la stratégie du groupe en Inde, où VW est en pourparlers pour créer une coentreprise avec le groupe indien JSW, présent dans les secteurs de l’acier et de l’automobile, qui a fait savoir qu’il souhaitait détenir une participation majoritaire.

M. Zellmer a déclaré mercredi que Volkswagen était en pourparlers avec un partenaire dont le nom n’a pas été révélé et qu’il était confiant quant à la conclusion d’un accord cette année, ce qui constitue à ce jour l’indication la plus claire qu’une décision est imminente.

“Je suis profondément convaincu que notre élan pourra être bien plus fort si nous disposons d’un partenaire local solidement ancré”, a déclaré M. Zellmer aux journalistes en marge d’un événement Skoda à Mumbai. M. Zellmer a déclaré au journal indien Economic Times que Volkswagen était disposé à céder le contrôle de ses activités sur le marché indien en pleine croissance, qui a attiré les investissements des constructeurs automobiles mondiaux.

Mais beaucoup ont eu du mal à gagner en envergure et les constructeurs américains GM GM.N et Ford F.N ont fini par se retirer après des années de pertes. Un partenaire permettrait à VW de partager le risque d’investissement sur un marché où son bénéfice a augmenté de 50% alors que ses ventes ont doublé l’année dernière. Mais sa présence reste encore marginale malgré plus de deux décennies d’implantation dans le pays. VW a commencé à rechercher un partenaire en 2022 après avoir entamé des discussions avec Mahindra, qui n’ont pas abouti. Les analystes estiment que le partenariat avec JSW a plus de chances d’aboutir, car il s’inscrit dans l’ambition de ce groupe aux moyens financiers importants de devenir un acteur majeur du marché automobile indien. JSW dispose déjà d’une coentreprise avec le groupe chinois SAIC 600104.SS via MG Motor en Inde, ainsi que d’un accord distinct avec Chery

9973.HK .

VW cherche des moyens de financer sa prochaine phase de croissance en Inde, où le constructeur doit lancer des véhicules à énergie propre pour se conformer aux normes d’émissions plus strictes qui entreront en vigueur à partir de 2027. Tout nouvel investissement en Inde devra être approuvé par le conseil d’administration du groupe VW, dont certains membres étaient présents à Mumbai.

“Nous avons fait venir tous nos collègues de VW… pour les aider à comprendre pourquoi ce projet nous tient tant à cœur. Et ils commencent à saisir l’importance de la démarche”, a déclaré M. Zellmer. VW fait l’objet d’une réclamation fiscale de 1,4 milliard de dollars de la part des autorités indiennes en 2024 pour avoir prétendument éludé la taxe à l’importation , ce qu’elle a contesté , affirmant s’être pleinement conformée aux lois et réglementations indiennes. Le tribunal n’a pas encore rendu sa décision. Le groupe automobile subit la pression des investisseurs pour accélérer les réductions de coûts et améliorer sa compétitivité, alors que les constructeurs chinois se développent en Europe. Il est également confronté à des pressions tarifaires et à un ralentissement prolongé de l’économie chinoise .