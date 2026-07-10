Le directeur général de SK Hynix prévoit une pénurie de mémoire sans précédent en 2027, la demande devant dépasser l'offre au-delà de 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur le contexte du secteur, de détails sur l'investissement de Micron et de mises à jour concernant le cours de l'action, aux paragraphes 5, 18 à 20 et 22)

* Le directeur général de SK Hynix prévoit la pire pénurie de mémoire que le secteur ait jamais connue en 2027

* Le directeur général prévoit que la demande dépassera l'offre au-delà de 2030

* Le directeur général indique que les États-Unis font partie des candidats potentiels pour l’implantation d’une future usine de fabrication de plaquettes

par Heekyong Yang et Kenneth Li

Kwak Noh-jung, directeur général de SK Hynix 000660.KS , a déclaré que le secteur mondial des mémoires se dirigeait vers la pire pénurie d’approvisionnement de son histoire en 2027, prévoyant que la demande en mémoires continuerait de dépasser la capacité de production de l’entreprise jusqu’au cours de la prochaine décennie, malgré une expansion agressive des capacités. « Nous prévoyons que l’année prochaine sera la pire de l’histoire du secteur en termes d’approvisionnement », a déclaré M. Kwak à Reuters lors d’un entretien vendredi, jour où le fabricant sud-coréen de puces mémoire a fait son entrée au Nasdaq .

« La demande de nos clients ne cesse d’augmenter, tandis que nos capacités sont limitées », a-t-il ajouté. « Nous prévoyons toujours que la demande restera supérieure à nos capacités d’approvisionnement, même au-delà de 2030. Mais nous faisons de notre mieux pour résoudre ce problème. » Les commentaires de M. Kwak font suite à des débuts fulgurants pour le fabricant sud-coréen de puces, qui est devenu une entreprise clé dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA en prenant la tête du développement de la mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisée dans les puces Nvidia NVDA.O .

Vendredi après-midi, l'action SK Hynix SKHYV.O affichait une hausse de 13,3 % à 168,85 dollars sur le Nasdaq.

UN SITE DE FABRICATION DE PLAQUETTES AUX ÉTATS-UNIS À L'ÉTUDE

M. Kwak a également déclaré que les États-Unis restaient l’un des candidats potentiels pour un futur investissement dans la fabrication de plaquettes, bien qu’aucune décision n’ait encore été prise.

Il a précisé que la société donnerait la priorité aux sites capables de fournir suffisamment de terrains, d’électricité, d’eau et de main-d’œuvre qualifiée à des coûts de fabrication compétitifs.

« Si ces conditions sont remplies, les États-Unis, le Japon et l’Asie du Sud-Est sont tous à l’étude », a déclaré M. Kwak. « Rien n’a encore été décidé. Nous évaluons quel site peut offrir le plus grand avantage commercial. »

Au-delà de son expansion à l’étranger, les principales usines de SK Hynix se trouvent à Icheon, où se situe son siège social, et à Cheongju; l’entreprise construit également un vaste site dans la ville de Yongin.

SK Hynix et Samsung Electronics 005930.KS participent toutes deux à un plan du gouvernement sud-coréen visant à doubler la capacité de production nationale de puces mémoire d’ici cinq ans. Ce plan prévoit notamment un investissement de 400 000 milliards de wons (266 milliards de dollars) chacun pour des sites de production de puces dans le sud-ouest du pays.

Ce plan a toutefois inquiété certains investisseurs, qui craignent qu’il n’expose ces entreprises à un risque accru en cas de ralentissement économique.

Aux États-Unis, l’entreprise investit environ 4 milliards de dollars pour construire une usine de conditionnement de puces de pointe dans l’Indiana. Elle investit également 10 milliards de dollars pour développer une société spécialisée dans les solutions d’IA aux États-Unis, dans le but de trouver de nouveaux moteurs de croissance dans ce domaine.

LA DEMANDE EN IA SOUS LE JETON DES ANALYSTES

Malgré tout, certains pensent que le cycle d’investissement dans l’IA approche d’un tournant, ce qui explique le récent fléchissement des actions du secteur des puces électroniques. Les inquiétudes se sont amplifiées à la suite d’informations selon lesquelles Apple AAPL.O chercherait à diversifier certaines parties de sa chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs pour y inclure des fournisseurs chinois , et que Meta META.O envisagerait de commercialiser ses capacités informatiques excédentaires en matière d’IA .

Les dirigeants et analystes du secteur affirment toutefois que l’offre de mémoire reste inférieure à la demande. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré le mois dernier que les pénuries de mémoire pour l’IA se poursuivraient pendant plusieurs années en raison d’une forte demande, ajoutant que SK Hynix resterait le plus grand fournisseur de mémoire de l’entreprise .

UBS s’attend également à ce que le secteur mondial de la DRAM reste en situation de pénurie au moins jusqu’au deuxième trimestre 2028.

De même, Bank of America reste optimiste quant au cycle d’investissement dans l’IA, estimant que les dépenses d’investissement mondiales des hyperscalers atteindront environ 851 milliards de dollars cette année et 1 150 milliards de dollars l’année prochaine, soutenues par d’importants carnets de commandes dans le cloud, l’amélioration des rendements sur investissement dans l’IA et la demande croissante d’applications d’IA à forte intensité de calcul.

La banque a indiqué que les quelque 244 milliards de dollars levés cette année par les principaux hyperscalers reflétaient principalement une optimisation de leur bilan plutôt que des signes de difficultés de financement, affirmant que les capitaux restaient facilement disponibles pour soutenir la poursuite des investissements dans les infrastructures. Cette vision optimiste a été renforcée jeudi, lorsque Micron a annoncé son intention d’investir plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2035, soit une hausse par rapport au plan de 200 milliards de dollars annoncé l’année dernière, invoquant la demande en forte hausse de puces mémoire à l’ère de l’IA et la volonté du président Donald Trump de renforcer la production nationale de semi-conducteurs.

EXPLOSION DES BÉNÉFICES ET DES COURS SK Hynix a été l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA, grâce à ses paris audacieux sur la technologie HBM , autrefois décriés mais désormais considérés comme judicieux. Son résultat d’exploitation a atteint un niveau record de 47 000 milliards de wons (31 milliards de dollars) en 2025, soit le double de celui de l’année précédente, après avoir renoué avec les bénéfices après une perte d’exploitation en 2023.

Cette dynamique s’est poursuivie cette année. Le trimestre d’avril à juin devrait être encore plus spectaculaire, un LSEG SmartEstimate estimant le bénéfice d’exploitation à 65 500 milliards de wons.

Le cours de l’action de la société a également grimpé en flèche. Si les inquiétudes quant à la pérennité de la hausse des actions liées à l’IA ont entraîné une baisse de 18 % du cours de l’action SK Hynix au cours des deux dernières semaines, celui-ci a néanmoins été multiplié par plus de sept au cours des 12 derniers mois.