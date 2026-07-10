Le directeur général de SK Hynix prévoit pour 2027 la pire pénurie de mémoire jamais enregistrée et estime que la demande dépassera l'offre au-delà de 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Heekyong Yang et Kenneth Li

Kwak Noh-jung, directeur général de SK Hynix 000660.KS , a déclaré que le secteur mondial de la mémoire allait connaître en 2027 la pire pénurie d’approvisionnement de son histoire, prévoyant que la demande en mémoire continuerait de dépasser la capacité de production de l’entreprise jusqu’à une bonne partie de la prochaine décennie, malgré une expansion agressive des capacités.

"Nous prévoyons que l’année prochaine sera la pire de l’histoire du secteur du point de vue de l’offre", a déclaré M. Kwak à Reuters lors d’une interview vendredi, jour où le fabricant sud-coréen de puces mémoire a fait son entrée au Nasdaq.

"La demande de nos clients ne cesse d’augmenter, tandis que nos capacités sont limitées", a-t-il ajouté. "Nous prévoyons toujours que la demande restera supérieure à notre capacité d’approvisionnement, même au-delà de 2030. Mais nous faisons de notre mieux pour résoudre ce problème." Les commentaires de M. Kwak font suite à des débuts fulgurants pour le fabricant sud-coréen de puces, qui est devenu une entreprise clé dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA en prenant la tête du développement de la mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisée dans les puces Nvidia NVDA.O .

Vendredi après-midi, les actions ADR de SK Hynix ont progressé de 14,8% à 170,94 dollars sur le Nasdaq.