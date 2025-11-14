Le directeur général de Singapore Airlines déclare qu'il ne s'attend pas à ce que le retard du Boeing 777-9 ait un impact majeur

(Ajoute les commentaires du directeur général et le contexte du retard de livraison)

Singapore Airlines ne s'attend pas à ce que le retard de livraison des Boeing 777-9 ait un impact majeur, a déclaré vendredi son directeur général Goh Choon Phong.

"SIA a toujours prévu une marge de manœuvre dans son plan de flotte. Dans ce cas, même avec le retard, nous ne nous attendons pas à ce qu'il ait un impact majeur", a-t-il déclaré lors d'une réunion d'information après la publication des résultats du premier semestre de la compagnie aérienne.

Le mois dernier, Boeing a repoussé à 2027 la première livraison de son programme d'avions à réaction 777X, longtemps retardé ( ).

M. Goh a refusé de révéler les discussions sur les compensations entre la compagnie aérienne et Boeing.

"En ce qui concerne les retards de livraison et tout le reste, ou les futures fournitures d'avions, je dirais simplement que dans un certain sens, SIA est dans une position privilégiée en tant que l'un des principaux transporteurs, et vous pouvez donc vous attendre à ce que nous ayons un traitement préférentiel", a-t-il déclaré.

Singapore Airlines a annoncé jeudi une chute de 68 % de son bénéfice semestriel , en raison des pertes de sa société associée indienne Air India, de l'augmentation des coûts et de l'intensification de la concurrence.