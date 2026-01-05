 Aller au contenu principal
SGS se renforce dans la cybersécurité avec le rachat d'une entreprise indienne
information fournie par Boursorama avec AFP 05/01/2026 à 12:45

Le groupe suisss SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, se renforce dans les services de cybersécurité en rachetant l'entreprise indienne Panacea Infosec, a-t-il annoncé lundi, sans dévoiler le montant de la transaction.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Panacea Infosec est spécialisée dans les solutions concernant la sécurité des paiements ainsi que la protection des données et de la vie privée et emploie 90 experts dans la cybersécurité, a indiqué SGS dans un communiqué.

Ce rachat doit lui permettre de se renforcer dans les services liés à la cybersécurité, un de ses grands axes de croissance.

Le groupe suisse, qui évalue aussi bien des jouets que des produits alimentaires ou des cosmétiques, est également actif dans les services d'évaluation des systèmes informatiques et de cybersécurité.

Un de ses grands objectifs financiers est de générer au moins 200 millions de francs suisses (215 millions d'euros) de chiffre d'affaires supplémentaires dans les services de confiance numérique d'ici 2027, par rapport à sa base de revenus en 2023.

SGS doit publier ses résultats annuels le 11 février. En 2024, ce groupe qui procède régulièrement à des petites acquisitions ciblées avait généré un chiffre d'affaires annuels de près de 6,8 milliards de francs.

