Le directeur général de Shutterstock, Hennessy, démissionne quelques semaines après l'échec de l'accord avec Getty

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Shutterstock SSTK.N a annoncé lundi que Paul Hennessy avait démissionné de ses fonctions de directeur général et de membre du conseil d'administration, avec effet immédiat.

Voici quelques détails:

* Le mois dernier, le projet de fusion de Shutterstock avec son concurrent Getty Images GETY.N , d'un montant de 3,7 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, a échoué après que l'autorité britannique de la concurrence a exigé que l'entreprise cède son activité éditoriale pour obtenir son autorisation.

* Le directeur financier de Shutterstock, Rik Powell, assurera l’intérim à la tête de l’entreprise tout en conservant ses fonctions de directeur financier pendant la période de transition.

* Dans un document déposé auprès de la SEC, la société a précisé que le départ de Hennessy n’était lié à aucun désaccord avec l’entreprise concernant ses opérations, ses politiques ou ses pratiques.

* Hennessy quitte l’entreprise après quatre ans passés au poste de directeur général. Il avait rejoint Shutterstock en 2022, après avoir occupé le poste de directeur général du concessionnaire de voitures d’occasion Vroom.

* Le conseil d’administration de Shutterstock prévoit de faire appel à un conseiller pour l’aider à définir la voie à suivre.