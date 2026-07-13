 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de Shutterstock, Hennessy, démissionne quelques semaines après l'échec de l'accord avec Getty
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 23:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shutterstock SSTK.N a annoncé lundi que Paul Hennessy avait démissionné de ses fonctions de directeur général et de membre du conseil d'administration, avec effet immédiat.

Voici quelques détails:

* Le mois dernier, le projet de fusion de Shutterstock avec son concurrent Getty Images GETY.N , d'un montant de 3,7 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, a échoué après que l'autorité britannique de la concurrence a exigé que l'entreprise cède son activité éditoriale pour obtenir son autorisation.

* Le directeur financier de Shutterstock, Rik Powell, assurera l’intérim à la tête de l’entreprise tout en conservant ses fonctions de directeur financier pendant la période de transition.

* Dans un document déposé auprès de la SEC, la société a précisé que le départ de Hennessy n’était lié à aucun désaccord avec l’entreprise concernant ses opérations, ses politiques ou ses pratiques.

* Hennessy quitte l’entreprise après quatre ans passés au poste de directeur général. Il avait rejoint Shutterstock en 2022, après avoir occupé le poste de directeur général du concessionnaire de voitures d’occasion Vroom.

* Le conseil d’administration de Shutterstock prévoit de faire appel à un conseiller pour l’aider à définir la voie à suivre.

Valeurs associées

GETTY IMAGES RG-A
0,704 USD NYSE -7,56%
SHAKE SHACK RG-A
62,180 USD NYSE +6,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,05 +9,42%
CAC 40
8 364,65 +0,31%
Or
4 005,12 +0,08%
2CRSI
29,5 -3,91%
TOTALENERGIES
70,42 +2,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank