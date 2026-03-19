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Le directeur général de Ryanair s'attend à ce que les livraisons de Boeing MAX 10 se fassent dans les délais prévus
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transporteur économique européen Ryanair RYA.I s'attend à ce que Boeing BA.N obtienne la certification de son avion MAX 10 au cours du troisième trimestre de l'année, avec des livraisons prévues dans les délais pour le début de l'année prochaine, a déclaré le directeur général Michael O'Leary à Reuters lors d'un événement à Bruxelles.

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