Le directeur général de Ryanair s'attend à ce que les livraisons de Boeing MAX 10 se fassent dans les délais prévus

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Le transporteur économique européen Ryanair RYA.I s'attend à ce que Boeing BA.N obtienne la certification de son avion MAX 10 au cours du troisième trimestre de l'année, avec des livraisons prévues dans les délais pour le début de l'année prochaine, a déclaré le directeur général Michael O'Leary à Reuters lors d'un événement à Bruxelles.