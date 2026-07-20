Le directeur général de Ryanair affirme que l'enquête laisse penser que l'incident survenu au niveau du hublot est dû à un impact d'objet étranger

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Michael O'Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , a déclaré lundi que les premières conclusions d'une enquête sur un incident survenu , au cours duquel un passager a été partiellement aspiré à travers la vitre brisée d'un Boeing 737 BA.N , laissaient supposer un « dommage causé par un corps étranger ».

« Les premières indications laissent penser qu'il s'agit d'un impact d'objet étranger sur le moteur lors du décollage à Thessalonique, mais nous ne disposons pas encore d'éléments suffisants pour l'affirmer avec certitude », a déclaré M. O'Leary aux analystes lors de la présentation des résultats de Ryanair pour le trimestre avril-juin.

Il a ajouté qu’un rapport préliminaire sur l’incident serait publié dans environ 28 jours, suivi d’un rapport plus détaillé.