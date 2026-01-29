Le directeur général de Roche : nos espoirs sur le marché de l'obésité sont restés intacts depuis deux ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Roche a déclaré jeudi que les attentes du fabricant suisse de médicaments concernant les opportunités du futur marché des médicaments contre l'obésité n'ont pas diminué depuis l'accord de rachat de Carmot Therapeutics à la fin de l'année 2023.
