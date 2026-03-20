Le directeur général de Pinterest demande l'interdiction des médias sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans

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Le directeur général de Pinterest, Bill Ready, a appelé vendredi les gouvernements à interdire les médias sociaux aux jeunes de moins de 16 ans dans un essai publié par Time Magazine.