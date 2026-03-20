Le directeur général de Pinterest demande l'interdiction des médias sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans

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information fournie par Boursorama avec Media Services•20.03.2026•16:20•
Incidents de sécurité, baisse du trafic maritime, marins bloqués ou encore hausse du prix du carburant pour navires... quelles sont les conséquences de la guerre au Moyen-Orient dans le détroit d'Ormuz ? C'est une voie maritime stratégique, qui est aujourd'hui ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•20.03.2026•16:06•
Les prix de l'or et de l'argent ont fondu cette semaine, plusieurs grandes banques centrales ayant alimenté les craintes d'une poussée d'inflation avec la guerre au Moyen-Orient, ce qui laisse présager de taux d'intérêts plus élevés. Cette perspective favorise ...
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information fournie par CoinShares•20.03.2026•16:04•
Malgré des baisses de prix notables cette semaine, le bitcoin a fait preuve d'une résistance relative face aux autres classes d'actifs. Depuis le début de la période de stress récente, le bitcoin progresse de 10,7 %, tandis que le Stoxx 600 recule de 7,7 % et l'or ...
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Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 14H45 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 21e jour: - Les Bourses sur leurs gardes malgré un pétrole stable Les marchés boursiers restaient sur leurs gardes malgré un répit ...
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