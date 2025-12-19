 Aller au contenu principal
Le directeur général de Peabody Energy, James Grech, prendra sa retraite en 2028 et restera conseiller jusqu'en 2030
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Peabody Energy BTU.N , James Grech, prendra sa retraite le 15 mai 2028 et restera conseiller de la société jusqu'en 2030 dans le cadre d'un accord de transition visant à assurer la continuité du leadership, a déclaré le producteur de charbon américain dans un document déposé vendredi.

Le conseil d'administration a commencé à rechercher activement le successeur de James Grech dans le cadre de la planification de la succession, a indiqué la société.

James Grech a rejoint Peabody en 2021, après avoir occupé des postes de direction chez Wolverine Fuels, Nexus Gas Transmission, Consol Energy et DTE Energy DTE.N .

