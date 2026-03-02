Le directeur général de Paramount déclare que le rapprochement avec Warner Bros entraînera une dette nette de 79 milliards de dollars et qu'aucune vente d'actifs de câblodistribution n'est prévue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Paramount Skydance

PSKY.O , David Ellison, a déclaré lundi que l'acquisition de Warner Bros laisserait à la nouvelle société une dette nette d'environ 79 milliards de dollars et qu'il n'était pas prévu pour l'instant de céder ou d'essaimer des actifs de câblodistribution.

Ellison a fait ces commentaires après que Paramount a finalisé l'offre de 100 milliards de dollars, soit 31 dollars par action, pour Warner Bros en signant un accord tôt vendredi, après que Netflix a refusé de relever son offre.

L'entité fusionnée disposera de l'une des plus importantes bibliothèques de propriété intellectuelle commercialement éprouvée du secteur, réunissant des franchises telles que "Game of Thrones", "Mission Impossible", "Harry Potter", "Top Gun", l'univers DC et "SpongeBob SquarePants".

Elle renforcerait également l'activité de diffusion en continu de Paramount en lui donnant l'envergure et la puissance de feu nécessaires pour rivaliser plus efficacement sur un marché dominé par Netflix.

"Contrairement à Netflix, l'activité de Paramount aurait besoin d'un coup de fouet et d'une impulsion immédiate pour atteindre l'échelle dont elle a besoin", a déclaré Matthew Dolgin, analyste principal chez Morningstar.

La compétition pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros s'est intensifiée au fil des mois, Paramount et Netflix échangeant des offres d'achat rivales.

Netflix a frappé le premier, signant un accord début décembre pour acheter ces actifs, à l'exclusion des réseaux câblés, pour 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars.

Paramount a riposté de manière agressive en lançant une offre hostile sur l'ensemble de la société, l'adoucissant récemment à 31 dollars par action, augmentant les frais de réglementation et proposant de couvrir les frais de rupture de Warner pour Netflix.

Le conseil d'administration de Warner ayant jugé la proposition de Paramount supérieure, Netflix a refusé de s'aligner sur l'offre, se retirant ainsi de la bataille aux enjeux considérables pour des actifs tels que DC Comics, HBO et HBO Max.

Un accord entre Paramount et Warner Bros lèverait également l'incertitude quant à la valeur et au risque de la scission des réseaux câblés que les actionnaires de Warner auraient conservés dans le cadre de la proposition de Netflix, réduisant ainsi l'une des principales variables qui avaient semé le doute autour de l'offre de Netflix.

L'entité combinée devrait produire au moins 30 films en salle par an, tout en conservant les studios Warner Bros et Paramount.

Paramount a payé les 2,8 milliards de dollars de frais de résiliation que Warner devait à Netflix vendredi.

L'offre de Paramount reste entièrement financée, avec 47 milliards de dollars de fonds propres provenant de la famille Ellison et de RedBird Capital Partners, ainsi que 54 milliards de dollars de dettes supplémentaires de Bank of America, Citigroup et Apollo.

L'opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de cette année.

L'OPÉRATION SUSCITE DES INQUIÉTUDES QUANT À LA CONCURRENCE

L'opération devrait être facilement approuvée par les autorités de la concurrence de l'Union européenne, les cessions nécessaires étant probablement mineures, a rapporté Reuters vendredi, citant des sources.

Paramount, dirigé par David Ellison, fils du milliardaire Larry Ellison, entretient des liens étroits avec l'administration Trump, un facteur qui, selon certains analystes, pourrait l'aider à obtenir un traitement réglementaire plus favorable.

Cependant, l'accord a attiré l'attention du procureur général de l'État de Californie, Rob Bonta, qui a déclaré que l'État enquêtait déjà sur l'accord et qu'il serait "vigoureux" dans son examen.

Les exploitants de salles de cinéma ont également averti que le regroupement de deux grands studios hollywoodiens pourrait entraîner des pertes d'emplois et réduire le nombre de films diffusés dans les salles de cinéma.

Les législateurs se sont également inquiétés du fait qu'un rachat de Warner Discovery pourrait réduire le choix des consommateurs et entraîner une hausse des prix.

"Les coûts sont évidents: les suppressions d'emplois et la réduction du nombre de films peuvent augmenter les marges à court terme, mais elles peuvent nuire au moral, ralentir la prise de décision et limiter la créativité, ce qui nuit à la compétitivité du marché", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Paramount a relevé de 5,8 milliards de dollars à 7 milliards de dollars l'indemnité de rupture qu'elle paierait si l'opération n'était pas approuvée par les autorités réglementaires.