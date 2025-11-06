Le directeur général de Papa John's déclare que l'entreprise se concentre sur l'exécution de sa stratégie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Papa John's PZZA.O , Todd Penegor, a déclaré jeudi que la société se concentrait actuellement sur la mise en œuvre de sa stratégie pour créer de la valeur, mais qu'elle serait ouverte à l'examen d'alternatives si elles étaient disponibles.

M. Penegor s'est exprimé lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise, après que les revenus de la chaîne de pizzas ont manqué les estimations. Il a promis une série d'améliorations, notamment des réductions de coûts et de nouveaux plats d'accompagnement, puis a abordé ce qu'il a appelé les "rumeurs de fusion et d'acquisition" après que Reuters a rapporté cette semaine qu'une offre de rachat de la société avait été retirée.