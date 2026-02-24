Le directeur général de Olympics-LA28 exprime son soutien à le président Wasserman en difficulté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Reynold Hoover affirme qu'il n'est pas question de trouver un remplaçant à Wasserman

*

LA28 affirme que les sponsors n'ont pas exprimé d'inquiétudes concernant la controverse sur Wasserman

*

Les inscriptions pour le tirage au sort des billets dépassent les 5 millions, dans un contexte d'intérêt généralisé

par Rory Carroll

Reynold Hoover, directeur général de Los Angeles 2028, a apporté lundi son soutien total au président

Casey Wasserman , déclarant à Reuters que son soutien restait inébranlable malgré l'attention accrue suscitée par la publication récente des dossiers du ministère américain de la Justice relatifs à Jeffrey Epstein. Il s'agit du premier commentaire de Hoover sur le sujet depuis que le nom de Wasserman est apparu dans les documents publiés à la fin du mois dernier , et du premier depuis que le maire de Los Angeles lui a demandé de démissionner . Les documents font état d'échanges de courriels de drague datant de plus de vingt ans entre Wasserman et la trafiquante sexuelle condamnée Ghislaine Maxwell, une proche associée d'Epstein. "Le conseil d'administration a pris sa position - il le soutient et je le soutiens", a déclaré Hoover, un lieutenant général trois étoiles de l'armée américaine à la retraite , au lendemain de la clôture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina . Au début du mois, le conseil d'administration de LA28 a réaffirmé son soutien à Casey Wasserman à la suite d'un examen effectué par un avocat externe, qui a conclu que son association passée avec Maxwell et le défunt délinquant sexuel condamné Epstein n'allait pas au-delà de ce qui avait déjà été publiquement documenté.

Hoover a souligné les performances commerciales de l'organisation - notamment les recettes record tirées du parrainage national et un fort intérêt précoce pour la billetterie - comme preuve de la stabilité de l'organisation sous sa direction actuelle.

"Nous avons une excellente équipe dirigeante au sein de LA28", a-t-il déclaré. "Il suffit de regarder les résultats."

PAS D'INQUIÉTUDE DE LA PART DES SPONSORS À PROPOS DE WASSERMAN

Parmi ces résultats, les Jeux, financés par des fonds privés, ont dépassé les 2 milliards de dollars de recettes de sponsoring commercial, a indiqué Hoover, ce qui permet à LA28 d'atteindre 80 % de son objectif global de 2,5 milliards de dollars, alors qu'il reste encore plus de deux ans avant la cérémonie d'ouverture.

Le public s'est montré très intéressé par le volontariat lors des Jeux, a-t-il ajouté.

"Nous avons dépassé toutes les attentes, nous avons battu tous les records olympiques, quels qu'ils soient", a déclaré Hoover. "Si cela ne donne pas confiance aux gens, je ne sais pas ce qui le fera."

Malgré la controverse autour de Wasserman, Hoover a déclaré qu'il n'avait pas été question de lui trouver un remplaçant, que les activités quotidiennes n'avaient pas été perturbées et que les sponsors actuels ou potentiels n'avaient pas exprimé d'inquiétudes.

"J'étais à une réunion à Dallas avec un sponsor potentiel - j'espère que nous les ferons signer - et la question n'a même pas été soulevée", a-t-il déclaré, ajoutant que LA28 annoncera bientôt un autre sponsor de haut niveau qui viendra s'ajouter à une liste qui comprend Delta Air Lines DAL.N , Honda 7267.T , Google GOOGL.O , Starbucks SBUX.O , Comcast CMCSA.O , Intuit

INTU.O et la société de conseil en gestion Korn Ferry KFY.N .

"Personne ne pose de questions à ce sujet."

Ces sponsors n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le fait qu'ils continuent à soutenir Casey Wasserman.

HOOVER EXHORTE À SE CONCENTRER SUR LES JEUX OLYMPIQUES DE 2028

Hoover, qui a rejoint LA28 il y a près de deux ans, a déclaré qu'il avait une relation "très étroite" avec la maire de Los Angeles, Karen Bass, et qu'il avait été "un peu surpris" lorsqu'elle avait déclaré la semaine dernière que Casey Wasserman devait quitter son poste de président.

"C'est son opinion. Mais elle a aussi dit que le conseil d'administration de LA28 avait pris position et soutenait Casey, il n'y a donc rien de plus à dire à ce sujet", a-t-il déclaré.

Les remarques de Hoover sont les premières d'un responsable de LA28 depuis que Wasserman a publié une déclaration à la fin du mois dernier disant qu'il regrettait sa correspondance avec Maxwell, qui, selon lui, a eu lieu "bien avant que ses crimes horribles ne soient révélés". Wasserman a déclaré qu'il n'avait jamais eu de relation personnelle ou professionnelle avec Epstein.

Monica Rodriguez, membre du conseil municipal de Los Angeles, a critiqué le conseil d'administration de LA28 pour avoir soutenu Wasserman et a récemment présenté une résolution à la mairie "réaffirmant l'engagement de Los Angeles envers les valeurs fondamentales du mouvement olympique, notamment l'excellence, le respect et l'intégrité dans le leadership".

Les bureaux de Bass et Rodriguez n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les nouvelles remarques de Hoover soutenant Wasserman.

Casey Wasserman, 51 ans, a passé plus d'une décennie à travailler pour ramener les Jeux en Californie du Sud, et Hoover a déclaré qu'ils se concentraient sur l'organisation de ce qui sera, selon lui, les Jeux d'été les plus grands et les plus importants de l'histoire. "Ce seront des Jeux incroyables et les gens doivent commencer à se concentrer sur cet aspect et passer à autre chose", a déclaré Hoover.