Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, devrait prononcer un discours lundi au Consumer Electronics Show de Las Vegas , révélant potentiellement de nouveaux détails sur les projets de produits de la société cotée la plus précieuse au monde, qui doit faire face à une concurrence accrue de la part de ses rivaux et de ses propres clients. Il y a moins de deux semaines, la société s'est emparée des talents et de la technologie des puces de la startup Groq, y compris des cadres qui ont joué un rôle déterminant en aidant Google GOOGL.O d'Alphabet à concevoir ses propres puces d'intelligence artificielle. Bien que Google soit un client important de Nvidia, ses propres puces sont devenues l'une des plus grandes menaces pour Nvidia, car Google travaille en étroite collaboration avec Meta Platforms et d'autres pour s'attaquer au bastion de Nvidia dans le domaine de l'IA. Dans le même temps, Nvidia est impatiente de montrer que ses derniers produits peuvent surpasser les anciennes puces comme la H200, dont le président américain Donald Trump a autorisé l'exportation vers la Chine. Reuters a rapporté que la puce, qui était le prédécesseur de la puce phare actuelle de Nvidia "Blackwell", est très demandée en Chine , ce qui a alarmé les faucons chinois à travers le spectre politique américain .

Le discours de Jensen Huang devrait commencer à 16 heures EST (2100 GMT). Parmi les autres orateurs importants du salon annuel, citons Lisa Su, directrice générale d'AMD AMD.O , Tom Hale, directeur général de la société finlandaise Oura spécialisée dans les technologies de la santé, et Yuanqing Yang, directeur général du fabricant d'ordinateurs Lenovo 0992.HK .