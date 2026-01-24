Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à Shanghai, dans un contexte de réglementation chinoise défavorable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, se trouve à Shanghai, a indiqué samedi une personne informée de la situation, alors que le géant américain des puces fait face à une concurrence féroce de la part de ses rivaux locaux et à une surveillance accrue de la part des autorités chinoises.

Le voyage de M. Huang, qui doit donner le coup d'envoi des célébrations annuelles avec les employés de Nvidia en Chine, s'inscrit dans la routine.

Il devrait assister à une fête de Nvidia à Shanghai samedi avant de se rendre à Pékin, Shenzhen puis Taïwan, a indiqué une autre personne au courant des préparatifs.

La société Nvidia, basée à Santa Clara, en Californie, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le média chinois Tencent News a rapporté pour la première fois la présence de M. Huang à Shanghai vendredi.

M. Huang s'est rendu en Chine au moins trois fois l'année dernière et a rencontré en juillet le ministre chinois du commerce

Nvidia attend que Pékin décide d'autoriser la société à vendre sa puissante puce d'intelligence artificielle H200 à des clients chinois, une mesure déjà approuvée par Washington.

Les autorités chinoises ont indiqué aux agents des douanes que la puce H200 n'était pas autorisée à entrer en Chine, ont déclaré ce mois-ci à Reuters des personnes informées de la question. Il n'était pas clair s'il s'agissait d'une interdiction formelle ou d'une mesure temporaire.

La puce H200, deuxième puce d'intelligence artificielle la plus puissante de Nvidia, est devenue l'un des principaux points chauds dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Alors que la demande des entreprises chinoises reste forte, on ne sait pas si Pékin a l'intention d'interdire purement et simplement la puce pour soutenir les fabricants nationaux, s'il réfléchit encore à des restrictions ou s'il considère les mesures potentielles comme un moyen de pression dans les négociations avec Washington.