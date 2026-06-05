Le directeur général de Nvidia considère la robotique comme le prochain secteur majeur en Corée du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des citations de Huang)

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré vendredi qu'il considère la robotique comme le prochain secteur majeur en Corée du Sud.

Il s'est exprimé devant les journalistes à son arrivée à l'aéroport de Gimpo, en Corée du Sud, après un vol en provenance de Taïwan.

“ La Corée offre de nombreux secteurs dans lesquels investir. La robotique va devenir le prochain secteur majeur ici en Corée ”, a-t-il déclaré.

Jensen Huang a indiqué qu'il avait prévu des réunions avec Hyundai, LG, SK, Samsung et Naver pendant son séjour.

“ Ai-je apporté des cadeaux pour la Corée? J'ai apporté beaucoup d'affaires pour la Corée ”, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant: “ J'ai quelques surprises en réserve. ”

Il a indiqué que Nvidia s'associerait à des entreprises manufacturières coréennes dans les domaines de la robotique et de l'IA.

“ La Corée étant un pôle industriel mondial, nous pouvons appliquer la technologie robotique et la technologie d’IA physique que nous inventons ici à l’industrie ”, a-t-il déclaré.

“ À l’avenir, la fabrication de semi-conducteurs sera de plus en plus axée sur la robotique et l’IA, et nous avons donc une excellente occasion de nous associer aux entreprises de semi-conducteurs d’ici également. ”