information fournie par Boursorama avec AFP • 05/06/2026 à 08:16

L'Argentine attribue au belge Jan De Nul la gestion de la voie Parana-Paraguay

( Belga / JONAS ROOSENS )

L'Argentine a annoncé jeudi l'attribution à un consortium dont fait partie l'entreprise belge de travaux maritimes Jan De Nul d'une concession pour le dragage et le balisage de la voie navigable Parana-Paraguay, par laquelle transitent 80% des exportations du pays.

Jan De Nul, associé à l'entreprise argentine Servimagnus, a emporté le marché face à une autre société belge, DEME NV, a indiqué le ministère de l'Economie dans un communiqué.

L'attribution officielle du marché interviendra à l'issue d'un délai de sept jours, pendant lequel toute personne intéressée pourra présenter des objections, a-t-il précisé.

Jan De Nul avait déjà exploité entre 1995 et 2021, au sein d'un consortium avec l'argentin Emepa, la voie navigable stratégique des fleuves Parana et Paraguay, longue de 1.500 km, qui débouche sur l'océan Atlantique et qui est également utilisée par le Brésil, la Bolivie et l'Uruguay pour exporter leurs biens.

Depuis 2021, l'exploitation de la voie Parana-Paraguay était assurée directement par l'Etat argentin.