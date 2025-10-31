 Aller au contenu principal
Le directeur général de Novo Nordisk déclare que les suppressions d'emplois touchant 9 000 personnes sont presque terminées
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk NOVOb.CO a notifié les employés concernés par les suppressions d'emplois du fabricant de médicaments dans la grande majorité de ses sites, bien que le rythme varie en fonction des lois locales, a écrit son directeur général Mike Doustdar dans un message sur LinkedIn vendredi.

M. Doustdar a lancé une campagne de restructuration le mois dernier , comprenant 9 000 suppressions d'emplois au niveau mondial, alors que Novo fait face à une concurrence acharnée aux États-Unis, le plus grand marché de médicaments au monde, face à son rival Eli Lilly LLY.N .

