Le directeur général de Novo entend accélérer la R&D alors que la chute du cours de l'action met en évidence l'écart avec Lilly

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* directeur général: Novo doit accélérer ses efforts de recherche après les échecs de ses essais cliniques

* Novo Nordisk revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026

* L'action Novo recule de 4,3 %; celle de son concurrent Lilly progresse de 7 %

* Directeur financier: le prix du comprimé Wegovy est « bien calibré »

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action, ajout des actions Lilly et du commentaire du directeur financier sur le prix du comprimé Wegovy) par Stine Jacobsen et Maggie Fick

Le directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , Mike Doustdar, a cherché mercredi à rassurer les investisseurs sur la capacité du laboratoire à renforcer son portefeuille de produits, s'engageant à accélérer la recherche et à réaliser des acquisitions complémentaires après que la révision à la hausse des prévisions pour 2026 n'ait pas réussi à redonner confiance. Le laboratoire danois a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année , mais les investisseurs se sont plutôt concentrés sur les ventes légèrement inférieures aux attentes de son nouveau comprimé Wegovy et sur un nouveau revers pour le CagriSema, médicament de nouvelle génération contre l'obésité.

Novo est sous pression après avoir cédé du terrain face à son rival américain Eli Lilly LLY.N sur le marché des médicaments contre l’obésité, dont les analystes estiment qu’il dépassera les 100 milliards de dollars par an d’ici 2030. Son nouveau comprimé et son portefeuille de nouveaux médicaments constituent une priorité pour les investisseurs.

L'action de Novo a reculé de plus de 4 %, tandis que celle de Lilly a progressé de plus de 7 % après la publication de résultats solides.

« Compte tenu de ce revers, nous devons multiplier les tentatives. Nous devons être plus rapides, tirer les leçons de nos échecs et nous réinventer une nouvelle fois », a déclaré M. Doustdar, faisant référence aux résultats récents des essais cliniques.

NOVO A BESOIN D’UN PORTEFEUILLE DE PRODUITS SOLIDE À L’APPROCHE DE L’EXPIRATION DES BREVETS

M. Doustdar, en poste depuis un an à la tête de l’entreprise, tente de convaincre les investisseurs que Novo est en mesure de mettre au point de nouveaux médicaments phares contre l’obésité avant que le semaglutide, le principe actif de ses traitements Wegovy et Ozempic, ne perde sa protection par brevet au début de la prochaine décennie.

Une série d’échecs lors d’essais cliniques de phase avancée a intensifié les appels des investisseurs en faveur de partenariats et a attiré l’attention sur la R&D de Novo.

« Ils doivent disposer d’un solide portefeuille de projets pour résister à la pression lorsque le sémaglutide arrivera en fin de brevet », a déclaré Morten Gregersen, gestionnaire en chef de portefeuille chez Formuepleje, gestionnaire d’actifs danois et actionnaire de Novo.

« CagriSema est une nouvelle source de déception, qui met probablement en évidence le principal problème stratégique de Novo. »

L’action de Novo, cotée à Copenhague, a regagné environ 30 % par rapport à son plus bas niveau de mars, mais reste à moins d’un tiers de son pic de 2024, année où Novo était temporairement devenue la société cotée la plus valorisée d’Europe.

M. Doustdar a indiqué que le comprimé Wegovy, lancé cette année aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, avait conquis environ 90 % du marché des traitements oraux contre l’obésité, malgré la concurrence du comprimé de Lilly. Il a ajouté que Novo prévoyait de commercialiser ce médicament en Allemagne « prochainement ». Le directeur financier, Karsten Munk Knudsen, a expliqué que la révision à la hausse des prévisions s’expliquait par la hausse des ventes de GLP-1 et la croissance hors des États-Unis, tandis que Novo s’attend toujours à une baisse des ventes aux États-Unis cette année. Il a ajouté que le prix du comprimé était « bien positionné », même si cela dépendrait de la concurrence et du comportement des consommateurs.

UNE VIE AU-DELÀ DE WEGOVY ET D’OZEMPIC? L'échec de l' e du médicament cardiovasculaire ziltivekimab et les récents revers essuyés par le médicament contre l'obésité et le diabète CagriSema inciteraient Novo à accélérer le rythme plutôt qu'à changer de cap, a déclaré M. Doustdar. Novo va accélérer la recherche, poursuivre des acquisitions complémentaires et élargir son champ d’action au-delà de l’obésité et du diabète, a-t-il ajouté.

L’une des premières mesures prises par M. Doustdar en tant que directeur général a été de regrouper les unités de R&D de Novo sous la responsabilité d’un seul dirigeant plutôt que de deux, ce qui a permis d’accélérer la prise de décision et les délais de développement, a-t-il déclaré à Reuters lors d’un entretien.

M. Doustdar a indiqué que Novo dévoilerait davantage de projets en phase précoce lors de sa journée des investisseurs en septembre, reconnaissant que les investisseurs restaient sceptiques car de nombreux programmes n’avaient pas encore été rendus publics.

Novo regarde également au-delà du diabète et de l’obésité. M. Doustdar a déclaré que la biologie sous-jacente aux médicaments à base de GLP-1 pourrait ouvrir la voie à des traitements pour des pathologies telles que la dépendance et les maladies de la peau. Novo « suivra la science », a-t-il déclaré.

Pour l’instant toutefois, les investisseurs restent focalisés sur les résultats décevants des essais cliniques du CagriSema, un médicament que Novo prévoit toujours de commercialiser l’année prochaine. «Cela met en lumière le portefeuille de produits de Novo Nordisk et sa solidité», a déclaré AL Sydbank dans une note adressée à ses clients, ajoutant que si les résultats financiers de Novo auraient dû susciter un soupir de soulagement chez les investisseurs, les dernières données et les charges de dépréciation avaient entamé le moral du marché.