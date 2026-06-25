Le directeur général de Novo aux États-Unis souhaite une meilleure prise en charge des médicaments amaigrissants par les assurances

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* Novo souhaite que les volumes des ventes prises en charge par l'assurance et ceux des ventes à la charge du patient soient équivalents

* Les ventes directes aux consommateurs représentent 30 % du volume des produits injectables de Novo

* Un remboursement élargi nécessite un volume prévisible pour fonctionner

par Chris Prentice

La société danoise Novo Nordisk

NOVOb.CO , fabricant du médicament amaigrissant Wegovy, espère que les assurances prendront en charge davantage d’utilisateurs américains de ce traitement et viendront contrebalancer les ventes directes aux consommateurs qui ont stimulé la croissance rapide de ce marché, a déclaré le directeur général de la société aux États-Unis.

La demande en médicaments contre l’obésité et amaigrissants de Novo – qui commercialise également le médicament sous le nom d’Ozempic pour le diabète – et de son concurrent américain Eli Lilly LLY.N , fabricant de Zepbound, Mounjaro et Foundayo, est en plein essor, alors même que les employeurs et les caisses d’assurance maladie opposent une résistance à la prise en charge de leur coût.

Pour Novo, les achats directs des consommateurs représentent 30 % de ses ventes en volume de médicaments injectables à base de GLP-1 destinés à la perte de poids et environ 90 % de celles de son comprimé Wegovy, lancé aux États-Unis en janvier, a déclaré mercredi Jamey Millar, vice-président exécutif pour les États-Unis, lors d’une interview.

M. Millar espère que la composition des ventes évoluera vers une répartition égale entre les segments pris en charge par l’assurance et ceux payés par les patients eux-mêmes pour ces deux formes de médicament.

« Le modèle traditionnel présente des avantages », a-t-il déclaré à Reuters. « C’est pourquoi j’aimerais voir davantage d’équilibre, mais nous devons résoudre le problème de l’évolution des coûts pour que cela soit possible. »

Le prix catalogue de Wegovy aux États-Unis est d’environ 1 350 dollars par mois, mais Novo a annoncé qu’elle réduirait le coût à 675 dollars en 2027. Les consommateurs qui paient de leur poche peuvent acheter Wegovy pour 149 dollars par mois dans le cadre des programmes de remise proposés par le fabricant.

De nombreuses personnes se sont montrées disposées à débourser de leur poche pour ces médicaments, ce qui est rare pour des médicaments sur ordonnance traditionnellement pris en charge par les employeurs, les assureurs et l’État.

M. Millar a déclaré que la demande des patients pour ce médicament destiné à traiter une forme grave de stéatose hépatique — dont la prise en charge a été autorisée en 2025 — représente une part modeste mais croissante de l’activité.

ÉQUILIBRE ENTRE PRIX ET VOLUME Toutes les compagnies d’assurance ne prennent pas en charge les GLP-1, et certaines envisagent de supprimer la prise en charge , car de plus en plus de personnes prennent ces médicaments. L’assureur santé Cigna a informé ses employés qu’il prévoyait de mettre fin à cette prise en charge en juillet.

Les laboratoires pharmaceutiques ont commencé à proposer des remises sur les prix pour répondre aux préoccupations liées aux coûts.

Novo cherche à étendre la prise en charge des GLP-1 aux États-Unis tout en s’efforçant de rassurer les payeurs sur le fait que toute augmentation du volume des ventes restera prévisible, a déclaré M. Millar.

« Si, d’un seul coup, les vannes s’ouvraient, l’évolution des coûts deviendrait inacceptable » pour les payeurs, a déclaré M. Millar. « Nous sommes donc engagés dans ce dialogue. C’est ce qu’il faut résoudre. »

PROGRAMME PILOTE DU GOUVERNEMENT Novo s’attend à une hausse de la demande lorsque le gouvernement américain lancera en juillet un programme pilote couvrant les GLP-1 destinés à la perte de poids pour les personnes affiliées à Medicare, qui couvre les Américains âgés de 65 ans ou plus et les personnes en situation de handicap.

Medicare prend déjà en charge ces médicaments pour des pathologies telles que les maladies cardiovasculaires et les stéatoses hépatiques sévères, mais ce programme pilote marquera la première fois où il couvrira les GLP-1 à des fins exclusivement amaigrissantes.

Ce nouveau programme, qui s’étendra jusqu’en 2027, permettra aux personnes âgées d’accéder à ces médicaments pour 50 dollars par mois.

Des millions de personnes devraient bénéficier de ce programme.

M. Millar, de Novo, n’a pas souhaité fournir d’estimations concernant le volume des ventes liées à ce programme.