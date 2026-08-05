Le directeur général de Novo affirme que les revers subis exigent d'accélérer la recherche et les acquisitions, alors que les investisseurs s'inquiètent du portefeuille de produits en développement

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* directeur général: Novo doit accélérer ses efforts de recherche après l'échec de ses essais cliniques

* Doustdar fête son premier anniversaire à la tête de l'entreprise, où il mène le redressement après une chute de la valorisation

* Novo Nordisk revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026

* Le titre recule de 4 % à Copenhague après la chute des ADR cotés aux États-Unis

(Mise à jour du titre et du premier paragraphe avec les commentaires du directeur général, ajout des commentaires du directeur financier et des graphiques comparatifs avec Eli Lilly) par Stine Jacobsen et Maggie Fick

Mike Doustdar, directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , a cherché mercredi à rassurer les investisseurs sur la capacitédu laboratoire pharmaceutique à reconstituer son portefeuille de produits, s'engageant à accélérer la recherche et à réaliser des acquisitions complémentaires après que la révision à la hausse des prévisions pour 2026 n'ait pas réussi à redonner confiance. Le laboratoire pharmaceutique danois a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année mardi en fin de journée, mais les investisseurs se sont plutôt focalisés sur les ventes légèrement inférieures aux attentes de son nouveau comprimé Wegovy et sur un nouveau revers pour le CagriSema, médicament de nouvelle génération contre l’obésité, ce qui a entraîné une baisse de 4 % du cours de l’action en début de séance. M. Doustdar a déclaré que Novo évaluait plusieurs cibles d’acquisition pour compléter sa recherche interne, mais restait concentré sur des opérations de complément de portefeuille de petite envergure plutôt que sur des acquisitions de grande ampleur.

“En raison de ce revers, nous devons multiplier les tentatives. Nous devons être plus rapides, tirer les leçons de nos échecs et nous réinventer une nouvelle fois”, a déclaré M. Doustdar, faisant référence aux récents résultats décevants des essais cliniques.

Novo est sous pression après avoir cédé du terrain face à son rival américain Eli Lilly LLY.N sur le marché des médicaments contre l’obésité, dont les analystes estiment qu’il représentera plus de 100 milliards de dollars par an d’ici 2030. Son nouveau comprimé et son portefeuille de nouveaux médicaments constituent une priorité majeure pour les investisseurs.

NOVO A BESOIN D’UN PORTEFEUILLE DE PRODUITS SOLIDE À L’APPROCHE DE L’EXPIRATION DES BREVETS

M. Doustdar, en poste depuis un an à la tête de l’entreprise, tente de convaincre les investisseurs que Novo est en mesure de mettre au point de nouveaux médicaments phares contre l’obésité avant que le semaglutide, le principe actif de ses traitements Wegovy et Ozempic, ne perde sa protection par brevet au début de la prochaine décennie.

Une série d’échecs lors d’essais cliniques de phase avancée a renforcé les appels des investisseurs en faveur de partenariats et a attiré l’attention sur la R&D de Novo.

“Ils doivent disposer d’un solide portefeuille de projets pour résister à la pression lorsque le sémaglutide arrivera en fin de brevet”, a déclaré Morten Gregersen, gestionnaire de portefeuille en chef chez Formuepleje, gestionnaire d’actifs danois et actionnaire de Novo.

“CagriSema est une nouvelle déception, qui souligne probablement le principal problème stratégique de Novo.”

L’action de Novo, cotée à Copenhague, reculait d’environ 4 % mercredi matin. Elle a progressé d’environ 30 % par rapport à son plus bas niveau de mars, mais reste à moins d’un tiers de son pic de 2024, année où Novo était temporairement devenue la société cotée la plus valorisée d’Europe. M. Doustdar a indiqué que le comprimé Wegovy, lancé cette année aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, avait conquis environ 90 % du marché des traitements oraux contre l’obésité, malgré la concurrence du comprimé de Lilly. Il a ajouté que Novo prévoyait de commercialiser ce médicament en Allemagne “prochainement”.

Le directeur financier, Karsten Munk Knudsen, a expliqué que la révision à la hausse des prévisions s’expliquait par des ventes de GLP-1 supérieures aux attentes et par la croissance enregistrée en dehors des États-Unis, tandis que Novo s’attend toujours à une baisse des ventes aux États-Unis cette année. ZOOM SUR LE PORTEFEUILLE DE MÉDICAMENTS M. Doustdar a déclaré que l'échec du médicament cardiovasculaire ziltivekimab lors d'un essai clinique, rapporté vendredi , ainsi que le nouveau revers essuyé mardi par le médicament CagriSema contre l'obésité et le diabète lors d'un essai clinique, ne modifieraient pas la stratégie de l'entreprise. Au contraire, cela conduirait Novo à accélérer la recherche et à redoubler d’efforts pour conclure des accords, plutôt qu’à adopter une attitude plus prudente, a-t-il ajouté. Les résultats concernant le CagriSema constituent le dernier revers en date après les déceptions antérieures liées aux essais cliniques de ce médicament, que Novo prévoit de commercialiser l’année prochaine.

“Cela met en avant le portefeuille de produits en développement de Novo Nordisk et sa solidité”, a déclaré AL Sydbank dans une note adressée à ses clients, ajoutant que si les résultats de Novo auraient dû susciter un soupir de soulagement chez les investisseurs, les données et les charges de dépréciation avaient entamé le moral du marché.