Le directeur général de NextEra se dit « très optimiste » quant au projet éolien offshore de Dominion

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Le directeur général de NextEra Energy

NEE.N a déclaré lundi que son entreprise voyait d'un bon œil l'investissement de Dominion dans l'éolien offshore, une technologie qu'il avait pourtant dénigrée par le passé.

Le directeur général John Ketchum a fait ces remarques lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs pour discuter de l'offre de 66,8 milliards de dollars faite par NextEra à Dominion, qui construit actuellement un projet éolien offshore de plus de 11 milliards de dollars au large des côtes de Virginie.

« À notre avis, nous sommes très satisfaits de cette initiative », a déclaré M. Ketchum, soulignant que l'installation alimente déjà le réseau et que son coût prévisionnel a récemment été réduit de 100 millions de dollars, pour s'établir à 11,4 milliards de dollars.

NextEra est le plus grand producteur d'énergie renouvelable au monde, mais s'est jusqu'à présent ostensiblement tenu à l'écart de l'éolien offshore, en grande partie en raison de son coût élevé.

Dans des déclarations faites en 2023, M. Ketchum a déclaré que l'éolien offshore était trop coûteux et trop compliqué en raison des risques liés à la corrosion par l'eau salée, de la menace des ouragans, de la nécessité de disposer de navires spécialisés et de la complexité de l'installation des câbles de transport sous-marins.

Le projet éolien offshore Coastal Virginia de Dominion sera le plus grand projet éolien offshore des États-Unis lorsqu’il sera achevé l’année prochaine. Il a connu plus d’un milliard de dollars de dépassements de coûts et, à la fin de l’année dernière, il a reçu l’ordre d’arrêter la construction dans le cadre d’une vaste suspension imposée par l’administration Trump à l’industrie.

Un juge fédéral a levé l' de l'ordre de suspension des travaux en janvier.

« Nous avons le sentiment que le projet est sur les rails, et compte tenu des investissements qui y ont été réalisés, il est juste de le mener à bien », a déclaré M. Ketchum.