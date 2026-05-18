 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de NextEra se dit « très optimiste » quant au projet éolien offshore de Dominion
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de NextEra Energy

NEE.N a déclaré lundi que son entreprise voyait d'un bon œil l'investissement de Dominion dans l'éolien offshore, une technologie qu'il avait pourtant dénigrée par le passé.

Le directeur général John Ketchum a fait ces remarques lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs pour discuter de l'offre de 66,8 milliards de dollars faite par NextEra à Dominion, qui construit actuellement un projet éolien offshore de plus de 11 milliards de dollars au large des côtes de Virginie.

« À notre avis, nous sommes très satisfaits de cette initiative », a déclaré M. Ketchum, soulignant que l'installation alimente déjà le réseau et que son coût prévisionnel a récemment été réduit de 100 millions de dollars, pour s'établir à 11,4 milliards de dollars.

NextEra est le plus grand producteur d'énergie renouvelable au monde, mais s'est jusqu'à présent ostensiblement tenu à l'écart de l'éolien offshore, en grande partie en raison de son coût élevé.

Dans des déclarations faites en 2023, M. Ketchum a déclaré que l'éolien offshore était trop coûteux et trop compliqué en raison des risques liés à la corrosion par l'eau salée, de la menace des ouragans, de la nécessité de disposer de navires spécialisés et de la complexité de l'installation des câbles de transport sous-marins.

Le projet éolien offshore Coastal Virginia de Dominion sera le plus grand projet éolien offshore des États-Unis lorsqu’il sera achevé l’année prochaine. Il a connu plus d’un milliard de dollars de dépassements de coûts et, à la fin de l’année dernière, il a reçu l’ordre d’arrêter la construction dans le cadre d’une vaste suspension imposée par l’administration Trump à l’industrie.

Un juge fédéral a levé l' de l'ordre de suspension des travaux en janvier.

« Nous avons le sentiment que le projet est sur les rails, et compte tenu des investissements qui y ont été réalisés, il est juste de le mener à bien », a déclaré M. Ketchum.

Fusions / Acquisitions
Environnement

Valeurs associées

DOMINION ENERGY
67,550 USD NYSE +9,41%
NEXTERA ENERGY
89,070 USD NYSE -4,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,58 +2,81%
CAC 40
7 987,49 +0,44%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
Or
4 566,79 +0,59%
SOITEC
140,25 -5,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank