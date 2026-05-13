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Le directeur général de Mercedes-Benz : les règles européennes actuelles n'ont pas favorisé la transition souhaitée vers l'abandon des moteurs à combustion
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les règles actuelles de l'Union européenne, telles que l'interdiction pure et simple des moteurs à combustion interne pour les voitures à partir de 2035, n'ont pas favorisé la transition escomptée vers les véhicules électriques, a déclaré mercredi Ola Kallenius, directeur général de Mercedes-Benz MBGn.DE .

* Il est évident que la législation sur les émissions pour 2035 mise en place en 2020 présente certaines lacunes, a-t-il ajouté.

* Les décideurs politiques doivent faire preuve de pragmatisme, ils ne peuvent ignorer les forces du marché.

* L'industrie automobile est l'une des plus compétitives et les constructeurs automobiles chinois intensifient la concurrence sur le marché.

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