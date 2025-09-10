Le directeur général de Magnum rejette les rumeurs de vente de Ben & Jerry's à l'approche de la mise en vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Alexander Marrow et Lisa Jucca

Magnum a écarté toute idée de vente de Ben & Jerry's mercredi et a déclaré que son objectif était de récupérer des parts de marché et d'augmenter les ventes à l'approche de la scission de Magnum Ice Cream Company par Unilever ULVR.L .

Unilever s'attend à ce que l'activité de crème glacée, qui comprend des marques telles que Magnum, Ben & Jerry's, Wall's et Cornetto, représente un peu plus d'un cinquième du marché mondial de la crème glacée, qui s'élève à environ 88 milliards de dollars, et qu'elle soit en concurrence avec des rivaux tels que Froneri, qui est soutenu par Nestlé.

Magnum opère déjà séparément d'Unilever et, après des années de baisse de la part de marché des glaces et de stagnation des bénéfices, le directeur général Peter ter Kulve a déclaré que ce changement avait permis à l 'entreprise d'investir dans les chaînes d'approvisionnement, les ventes et la distribution.

"L'année dernière, nous avons connu une augmentation massive de la part de marché () ", a déclaré Peter ter Kulve.

Ben & Jerry's a été sous les feux de la rampe lors d'une journée d'investisseurs précédant la cotation de mi-novembre, mardi, renouvelant un appel à sa propre scission après des années d'affrontements au sujet de la position véhémente de la marque américaine à l'égard de Gaza.

Interrogé sur l'approche menée par les cofondateurs Ben Cohen et Jerry Greenfield pour acheter la marque l'année dernière, Ter Kulve a déclaré: "Je n'ai pas eu connaissance de cette approche: "Je n'ai eu connaissance d'aucune discussion entre Unilever et Ben & Jerry"

"Ben & Jerry's n'est pas à vendre

Unilever conservera une participation inférieure à 20 % après la cotation de Magnum. Interrogé sur l'exactitude de l'évaluation de 15 milliards d'euros (17,55 milliards de dollars) rapportée par certains médias, Ter Kulve a déclaré: "Le marché décidera": "Le marché décidera

Le directeur financier de Magnum, Abhijit Bhattacharya, a déclaré que la scission permettrait à Unilever de mieux se concentrer et à Magnum d'améliorer ses marges.

M. Bhattacharya a déclaré que les conditions de la scission, en vertu desquelles chaque actionnaire d'Unileverobtient une participation relative dans Magnum, protègent l'entreprise de la volatilité du marché à laquelle une première offre publique de vente pourrait être confrontée.

La nouvelle activité de crème glacée mettra à l'épreuve l'appétit des investisseurs pour un produit à forte teneur en sucre à un moment où l'administration du président américain Donald Trump fait pression pour "rendre l'Amérique saine à nouveau" sur son plus grand marché.

Ter Kulve a déclaré que Magnum avait supprimé la plupart des colorants artificiels et qu'il s'efforçait de réduire la teneur en sucre tant qu'il n'y avait pas de compromis sur le goût.

"Il faut que le goût soit fabuleux, car fabriquer des glaces très saines que personne n'aime est un exercice inutile", a déclaré M. Ter Kulve. (1 dollar = 0,8547 euro)