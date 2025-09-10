Le directeur général de Magnum rejette les rumeurs de vente de B&J et s'intéresse à la part de marché des glaces à l'approche de l'introduction en bourse

Le directeur général de Magnum, Peter ter Kulve, a rejeté toute idée de vente de Ben & Jerry's mercredi, après que les cofondateurs de la marque ont appelé à une scission, ajoutant que la société se concentrait sur la reconquête des parts de marché et la croissance des volumes à l'approche de son introduction en bourse en novembre.

Ben & Jerry's a occupé le devant de la scène lors de la journée des investisseurs de la nouvelle Magnum Ice Cream Company mardi, renouvelant l'appel à sa propre scission alors que l'unité de crème glacée d'Unilever présentait ses plans aux investisseurs et donnant à la nouvelle entreprise un sérieux mal de tête alors qu'elle tente de stimuler la croissance et de conquérir les consommateurs soucieux de leur santé.

"Ben & Jerry's n'est pas à vendre", a déclaré Ter Kulve dans une interview.

Interrogé sur l'approche menée par les cofondateurs de Ben & Jerry's, Ben Cohen et Jerry Greenfield, en vue d'acheter la marque l'année dernière, ter Kulve a déclaré: "Je n'ai pas eu connaissance de cette approche: "Je n'ai eu connaissance d'aucune discussion entre Unilever et Ben & Jerry.