Le directeur général de Magnum rejette les rumeurs de vente de B&J et s'intéresse à la part de marché des glaces à l'approche de l'introduction en bourse
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 11:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Magnum, Peter ter Kulve, a rejeté toute idée de vente de Ben & Jerry's mercredi, après que les cofondateurs de la marque ont appelé à une scission, ajoutant que la société se concentrait sur la reconquête des parts de marché et la croissance des volumes à l'approche de son introduction en bourse en novembre.

Ben & Jerry's a occupé le devant de la scène lors de la journée des investisseurs de la nouvelle Magnum Ice Cream Company mardi, renouvelant l'appel à sa propre scission alors que l'unité de crème glacée d'Unilever présentait ses plans aux investisseurs et donnant à la nouvelle entreprise un sérieux mal de tête alors qu'elle tente de stimuler la croissance et de conquérir les consommateurs soucieux de leur santé.

"Ben & Jerry's n'est pas à vendre", a déclaré Ter Kulve dans une interview.

Interrogé sur l'approche menée par les cofondateurs de Ben & Jerry's, Ben Cohen et Jerry Greenfield, en vue d'acheter la marque l'année dernière, ter Kulve a déclaré: "Je n'ai pas eu connaissance de cette approche: "Je n'ai eu connaissance d'aucune discussion entre Unilever et Ben & Jerry.

