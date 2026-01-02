Le directeur général de la chaîne de magasins de luxe Saks Global, Marc Metrick, quitte ses fonctions alors que la faillite menace

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte aux paragraphes 3,7,10, les commentaires des analystes aux paragraphes 5,6)

Saks Global a déclaré vendredi que le directeur général Marc Metrick avait démissionné et nommé le président exécutif Richard Baker pour lui succéder, alors que des rapports indiquent que le distributeur de luxe se prépare à la faillite.

Le changement à la tête de l'entreprise intervient quelques jours après que le Wall Street Journal a rapporté que la société mère Neiman Marcus se préparait à la faillite après avoir manqué un paiement d'intérêts de plus de 100 millions de dollars sur la dette issue de la fusion avec Neiman.

Saks Global a été créé après l'acquisition par la société Hudson's Bay Company, société mère de Saks Fifth Avenue ), de son rival Neiman Marcus, qui a réuni les deux chaînes de grands magasins haut de gamme afin de contrôler les coûts dans un contexte de demande inégale et de mieux concurrencer des rivaux tels que Nordstrom et Macy's M.N Bloomingdale's.

M. Metrick a passé près de 30 ans chez Saks, à la tête du portefeuille de produits de luxe comprenant Saks Fifth Avenue et Neiman Marcus. Il a dirigé Saks Global depuis sa création en juillet 2024 et a travaillé à l'élaboration de la transformation et de la stratégie numériques de l'entreprise.

"La fusion de Saks et Neiman Marcus a été un désastre", a déclaré David Swartz, analyste des grands magasins chez Morningstar, ajoutant que les acheteurs de luxe se tournent vers Bloomingdale's, Nordstrom et les magasins de marque.

"L'ensemble de l'espace multimarque de luxe est en difficulté depuis des années."

Les produits de Saks Fifth Avenue vont d'environ 60 dollars pour les robes en coton à près de 20 000 dollars pour les robes de créateurs, avec des sacs à main dont le prix varie généralement entre 100 et 38 280 dollars, selon les informations figurant sur son site web.

Le nouveau directeur général, M. Baker, est propriétaire de la société immobilière NRDC et possède une longue expérience dans le domaine de la vente au détail et de l'immobilier. Il a précédemment présidé Retail Opportunity Investments Corp et a été président de la Fondation Saks Fifth Avenue, fondée en 2017.

La société a déclaré que Metrick s'est retiré pour poursuivre de "nouvelles opportunités" et n'a pas fourni d'autres détails.

La société cherchait à vendre une participation minoritaire dans le distributeur de luxe Bergdorf Goodman pour aider à réduire la dette, a rapporté Reuters en septembre.