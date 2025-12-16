Le directeur général de la banque russe VTB annonce la création d'un géant de l'agriculture à partir d'actifs nationalisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 1er décembre avec un commentaire de l'avocat de Korovaiko)

La deuxième banque russe VTB prévoit de créer une grande holding agricole à partir des actifs nationalisés qu'elle a achetés dans les régions du sud en décembre 2024, a déclaré le directeur général de VTB, Andrei Kostin, à Reuters.

Il a déclaré que la nouvelle holding se concentrerait sur la transformation nationale des céréales et d'autres produits agricoles et a suggéré que la société pourrait être vendue à un stade ultérieur.

"Après tout, nous devrions développer des produits à haute valeur ajoutée, non seulement en transformant le pétrole, mais peut-être aussi les céréales", a déclaré Andrei Kostin.

Les actifs ont été nationalisés en 2023 après l'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre de l'ancien propriétaire Andrei Korovaiko et de son partenaire commercial Arkady Chebanov, accusés de corruption. Tous deux vivent aujourd'hui à l'étranger. Korovaiko nie toute malversation, a déclaré un avocat de l'homme d'affaires.

Les actifs ont été regroupés au sein d'une société appelée Agrocomplex Labinski.

Labinski possède 240 000 hectares de terres, produisant des céréales, du lait, du sucre et d'autres produits agricoles. La société déclare exporter jusqu'à 400 000 tonnes de céréales et d'oléagineux par an.