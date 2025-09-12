Le directeur général de Kenvue a rencontré RFK Jr. et a déclaré qu'il n'y avait pas de lien évident entre le Tylenol et l'autisme, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général intérimaire de Kenvue KVUE.N , Kirk Perry, a rencontré Robert F. Kennedy Jr. pour tenter de dissuader le secrétaire américain à la santé d'inclure le Tylenol comme cause potentielle d'autisme dans un prochain rapport, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant une personne familière de l'affaire.