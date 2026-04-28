Le directeur général de JPMorgan se dit serein face à l'inflation, mais souligne que le risque d'une hausse des prix demeure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des remarques sur le crédit privé aux paragraphes 18 à 21, ainsi que des précisions, des informations générales et le contexte tout au long du texte) par Saeed Azhar et Manya Saini

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , a déclaré mardi qu'il ne s'inquiétait pas de l'inflation, mais a ajouté que l'un des pires scénarios pour l'économie était le risque de stagflation .

Le conflit avec l'Iran pourrait intensifier les pressions inflationnistes , car la hausse des prix du pétrole se répercute sur les coûts du carburant, des transports et de la production, augmentant les prix des intrants pour les entreprises et entraînant une hausse plus générale des prix à la consommation, selon les économistes.

« Le pire scénario est la stagflation, et je ne l'écarterais tout simplement pas », a déclaré Dimon, qui dirige la plus grande banque du monde en termes de capitalisation boursière, lors d'une conférence organisée par Norges Bank Investment Management.

La stagflation désigne une période caractérisée à la fois par une inflation élevée, une croissance économique faible et une hausse du chômage, une combinaison qui rend difficile toute réponse efficace de la part des décideurs politiques.

« Je pense qu’il existe de nombreux facteurs inflationnistes, notamment la guerre en Iran, la remilitarisation du monde, les besoins mondiaux en infrastructures et nos déficits », a-t-il ajouté.

Ces risques dynamiques risquent de prolonger l'inflation et de compliquer la tâche des banques centrales , qui pourraient devoir maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps afin de contenir les pressions sur les prix.

Plus tôt ce mois-ci, Dimon avait également averti dans sa lettre aux actionnaires que la guerre en Iran risquait de provoquer des chocs sur les prix du pétrole et des matières premières, susceptibles de maintenir l'inflation à un niveau élevé et de pousser les taux d'intérêt plus haut que ce que le marché prévoit actuellement.

PAS D'INQUIÉTUDE POUR L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE

Dimon a déclaré mardi qu'il ne s'inquiétait pas pour l'économie américaine, mais a ajouté que le risque de cyberattaque et la géopolitique, notamment les guerres en Iran et en Ukraine, constituaient deux des plus grands risques pour l'économie.

« Les malfaiteurs peuvent utiliser le cyberespace et ils vont devenir plus forts, plus puissants pour repérer les vulnérabilités », a-t-il déclaré.

Ces commentaires sur les risques cyber interviennent alors que l'émergence de Mythos, le modèle d'Anthropic, déclenche une ruée au sein du secteur bancaire pour accéder à cette technologie et la tester, tandis que les régulateurs s'empressent d'examiner les risques de cybersécurité que ce nouveau modèle d'IA soulève.

Lorsqu’on lui a demandé s’il briguerait la présidence des États-Unis à l’avenir, Dimon, qui est directeur général de JPMorgan depuis deux décennies, a répondu en plaisantant qu’il était trop tard pour lui.

« Si vous deviez me désigner, je serais ravi de le faire. Mais je n'ai aucune chance de passer les primaires, et puis j'adore ce que je fais. »

Des spéculations ont circulé par le passé sur une éventuelle candidature de Dimon à la présidence, bien qu’il ait toujours balayé ces rumeurs d’un revers de main.

TURBULENCES SUR LE MARCHÉ DU CRÉDIT PRIVÉ

Le crédit privé est devenu cette année la principale source d'inquiétude des investisseurs pour le secteur bancaire, ceux-ci se demandant si un événement de crédit dans ce secteur de plusieurs milliers de milliards de dollars aurait des répercussions sur le système financier mondial.

Dimon a réitéré son opinion selon laquelle un ralentissement du marché du crédit pourrait être pire que prévu. Certaines entreprises « sont peut-être brillantes, mais je vous garantis que ce n’est pas le cas des 1 000 », a-t-il déclaré.

Le secteur a été secoué par des craintes que l'intelligence artificielle ne vienne perturber les entreprises de logiciels traditionnels, un domaine dans lequel le crédit privé est très présent.

Au début du mois, des dirigeants de Wall Street ont déclaré qu'ils soumettaient leurs portefeuilles de crédit privé à des tests de résistance ("stress tests") ou les surveillaient de près alors que cette classe d'actifs fait l'objet d'une attention particulière, mais ils se sont dits sereins quant à leur exposition.

« Nous n’avons pas connu de récession du crédit depuis si longtemps que, lorsqu’elle surviendra, elle sera pire que ce que les gens imaginent », a déclaré Dimon.