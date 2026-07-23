Le directeur général de Huntington affirme que la banque s'est efforcée d'attirer des dépôts et de se préparer à une croissance des prêts au second semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

Stephen Steinour, directeur général de Huntington Bancshares HBAN.O , a déclaré jeudi que la banque s'était efforcée d'élargir sa base de dépôts en prévision d'un volume de prêts plus important au second semestre. C'est la raison pour laquelle les résultats en matière de produit net d'intérêt n'ont pas répondu aux attentes, a expliqué le directeur général lors d'un entretien téléphonique.

L'action Huntington reculait de 5,4% l'après-midi. Voici quelques extraits de l'entretien de M. Steinour:

* “Le produit net d'intérêts a été inférieur aux attentes car nous nous sommes efforcés d'accroître les dépôts et de nous préparer à la croissance des prêts au second semestre.” * “Nous n’avons constaté aucun changement significatif dans notre portefeuille de crédit malgré toute la volatilité macroéconomique. Mais nous nous concentrons sur les clients de premier ordre, dont les scores FICO se situent entre 700 et 800.”