Le directeur général de Goldman affirme que l'accord avec T. Rowe permet aux investisseurs d'accéder aux produits de retraite
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 00:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saeed Azhar

Le "petit investissement" de Goldman Sachs GS.N dans le gestionnaire d'actifs T. Rowe Price, à hauteur d'un milliard de dollars , vise à donner aux investisseurs un accès plus large aux marchés privés, a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, lundi. M. Solomon a expliqué la raison d'être de l'investissement annoncé la semaine dernière, y compris leur partenariat visant à offrir aux investisseurs individuels des produits du marché privé. "Il s'agit de notre partenariat dans le domaine de la retraite et dans d'autres domaines pour donner aux investisseurs l'accès à des produits très, très uniques", a déclaré M. Solomon aux investisseurs lors d'une conférence à New York. "Si l'on considère les produits alternatifs au sens large, nous n'en sommes qu'aux prémices de leur croissance séculaire et de la participation des investisseurs à ces produits."

M. Solomon a réaffirmé que Goldman pourrait envisager une transaction dans le domaine de la gestion d'actifs ou de patrimoine afin d'accélérer sa croissance, mais il a averti que la barre pour une telle transaction était "très haute." La banque constate une reprise des fusions et acquisitions stratégiques, mais note que l'activité des sponsors financiers est relativement faible.

M. Solomon a également déclaré que le taux directeur de la Réserve fédérale n'était pas "extraordinairement restrictif" pour décourager l'appétit pour le risque. Goldman, le premier conseiller mondial en matière de fusions et d'acquisitions, a bénéficié d'une reprise des transactions qui a soutenu ses bénéfices du deuxième trimestre . Les fusions-acquisitions mondiales ont atteint 2 600 milliards de dollars, soit le chiffre le plus élevé pour les sept premiers mois de l'année depuis le pic de l'ère de la pandémie de 2021. Les conseils d'administration des entreprises recherchent la croissance et l'optimisme quant à l'essor de l'intelligence artificielle a compensé l'incertitude liée aux droits de douane américains.

