Le directeur général de Fnac Darty devient président de Unieuro

Le directeur général de Fnac Darty Enrique Martinez a été nommé président du conseil d'administration de Unieuro, récemment rachetée avec le soutien de Daniel Kretinsky, tandis que la directrice générale de l'enseigne italienne va être nommée directrice générale Italie pour Fnac Darty, selon un communiqué vendredi.

Le PDG de Fnac Darty, Enrique Martinez, le 22 février 2018 ( AFP / GERARD JULIEN )

"Unieuro, qui fait désormais partie du groupe Fnac Darty, a nommé son nouveau conseil d'administration", qui "conservera ses fonctions jusqu'à l'approbation des états financiers pour le deuxième exercice après l'exercice clos le 28 février 2025" et dont Enrique Martinez devient le président, a indiqué le distributeur français dans un communiqué vendredi.

Maria Bruna Olivieri, directrice générale depuis mars 2021 de Unieuro, le leader du secteur de la distribution de produits électroniques et électroménagers en Italie, a pour sa part été nommée "au poste de directrice générale Italie du groupe Fnac Darty", dit encore le groupe dans son communiqué, précisant que l'annonce a été faite lors de l'assemblée générale des actionnaires du groupe italien, qui s'est tenue jeudi soir.

"Cette nomination sera officialisée le 29 janvier 2025, lors de la première réunion du Conseil d'administration nouvellement élu", précise Fnac Darty.

Fnac Darty et son premier actionnaire, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, ont acheté l'italien Unieuro en 2024 dans une offre publique d'achat le valorisant à un peu moins de 250 millions d'euros.

"Ensemble, avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 10 milliards d'euros, 30.000 collaborateurs et un réseau de plus de 1500 magasins, nous sommes idéalement positionnés pour bâtir un leader européen de la distribution spécialisée", a estimé Enrique Martinez, cité dans le communiqué du groupe.

Pesant 17% du marché italien, Unieuro compte 5.000 salariés dans un peu plus de 500 magasins, pour un chiffre d'affaires annuel de 2,6 milliards d'euros.

Outre la France, Fnac Darty est déjà présent en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Tunisie, au Qatar, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Sénégal et en Arabie Saoudite.