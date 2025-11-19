 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 965,50
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Flydubai déclare que l'autonomie et la taille ont motivé la commande d'avions Airbus
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 08:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de flydubai a déclaré mercredi que le transporteur avait choisi les jets A321neo d'Airbus AIR.PA au salon aéronautique de Dubaï cette semaine en raison de leur autonomie et de leur taille, mais n'a pas exclu une autre commande auprès du fournisseur de longue date Boeing.

Ghaith Al Gaith a déclaré dans une interview que la porte avait toujours été ouverte à Airbus depuis les débuts de la compagnie aérienne en 2008, mais il a décrit Boeing BA.N comme "ma maison" et a déclaré que le constructeur américain sortirait plus fort de sa récente crise.

Il a toutefois refusé de dire si flydubai annoncerait une nouvelle commande d'avions Boeing lors du salon aéronautique qui se tiendra du 17 au 21 novembre.

Valeurs associées

AIRBUS
204,1500 EUR Euronext Paris -1,52%
BOEING CO
189,660 USD NYSE -1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Stabilité en vue en Europe avant la Fed, Nvidia et les indicateurs
    information fournie par Reuters 19.11.2025 08:50 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mercredi dans une séance qui sera marquée en matinée par des indicateurs d'inflation en Europe avant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.11.2025 08:49 

    (Actualisé avec Sage, Smiths Group, WH Smith, Jet2) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

  • CGG (Crédit: / CGG)
    Viridien instaure une gouvernance dissociée
    information fournie par AOF 19.11.2025 08:46 

    (AOF) - Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de président et de directeur général. Sophie Zurquiyah continuera d’exercer la présidence du conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l’issue de son mandat d’administrateur, soit ... Lire la suite

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Iliad : chiffre d'affaires et abonnés en hausse au troisième trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.11.2025 08:40 

    Le groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en hausse, lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels. Sur la période, le groupe présent en France, Italie et Pologne a vu ses ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank