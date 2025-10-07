Le directeur général de Fifth Third déclare que l'accord avec Comerica permettra d'accroître la présence sur les marchés intermédiaires américains et dans les régions en croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La position pro-entreprise de l'administration facilite le choix du moment de la transaction, selon le directeur général de Comerica

L'opération renforce la présence de Fifth Third au Texas, en Californie et en Arizona

L'acquisition de Fifth Third crée la neuvième plus grande banque américaine

(Ajout de citations du directeur général, de détails, de mouvements d'actions dans les paragraphes 3 à 12) par Nupur Anand

Le directeur général de Fifth Third FITB.O , Tim Spence, a déclaré que les discussions pour acheter la banque régionale Comerica CMA.N ont commencé il y a quelques semaines lorsque le directeur général de cette dernière, Curtis Farmer, a appelé pour discuter d'un accord, a déclaré Spence à Reuters lors d'une interview mardi. Fifth Third a annoncé un accord lundi pour acheter Comerica dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars. Il s'agit de l'opération bancaire américaine la plus importante de l'année, qui donnerait naissance à la neuvième plus grande banque du pays.

La dernière tentative d'achat d'une banque par Fifth Third remonte à la crise bancaire régionale de 2023, selon Spence. Elle a fait une offre infructueuse pour la First Republic Bank, qui a finalement été rachetée par JPMorgan Chase.

Les transactions ont pris de l'ampleur sous l'administration Trump, qui s'est engagée à rationaliser le processus de fusion. Les prêteurs régionaux ont mené la charge dans un effort d'expansion de leurs activités pour concurrencer leurs rivaux plus importants. En 2025, près de 20 transactions d'une valeur d'au moins 200 millions de dollars ont été annoncées parmi les banques régionales .

Le directeur général de Comerica, Curtis Farmer, a déclaré à Reuters lundi que la position favorable aux entreprises de l'administration était l'un des facteurs qui expliquaient le choix du moment de la transaction .

Bien que la transaction doive encore être approuvée par les autorités de régulation et faire l'objet d'une vérification préalable, les parties ont été en contact avec les autorités de régulation et sont convaincues que la transaction obtiendra le feu vert du gouvernement.

"Si l'on considère les récentes demandes de fusion soumises par d'autres banques, les approbations ont été obtenues beaucoup plus rapidement, dans un délai de trois à six mois, que douze mois auparavant", a déclaré Spence.

Farmer s'est montré tout aussi confiant lors d'une précédente interview avec Reuters.

Les analystes de Barclays s'attendent à ce que l'opération améliore la taille, l'empreinte géographique et les bénéfices de Fifth Third.

Le regroupement permettra à la banque de renforcer sa présence au Texas, en Californie et en Arizona, et de servir les entreprises du marché intermédiaire, a déclaré Spence.

"Il s'agit d'un accélérateur pour ce qui est déjà une activité de paiements commerciaux très solide", a déclaré Spence. "Le prix de l'opération a été fixé à une prime saine pour les actionnaires de Comerica et sans dilution de la valeur comptable par action pour les actionnaires de Fifth Third, ce qui en fait une opération relutive", a-t-il ajouté.

Les actions de Comerica ont augmenté de plus de 32% cette année, tandis que Fifth Third a augmenté de plus de 5%, par rapport à l'indice bancaire régional .KRX qui a augmenté de plus de 12% en 2025.