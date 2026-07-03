Le directeur général de Fermi, Toby Neugebauer, suspend sa campagne de vote par procuration après la récusation du juge

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Toby Neugebauer, cofondateur et principal actionnaire de Fermi FRMI.O , société spécialisée dans le développement de projets énergétiques et de centres de données, a déclaré vendredi avoir suspendu sa campagne de procuration visant à convoquer une assemblée générale extraordinaire, après qu’un juge du Texas Business Court s’est récusé peu avant une audience prévue, perturbant ainsi le calendrier de la révision stratégique.

M. Neugebauer a indiqué que plus de 70 % des votes exprimés jusqu’à présent soutenaient la tenue d’une assemblée extraordinaire, mais que ce retard judiciaire rendait impossible la nomination de nouveaux administrateurs à temps pour superviser ce qu’il a qualifié de “véritable processus à deux volets” concernant les besoins financiers et de crédit-bail de la société.

Voici plus de détails.

* M. Neugebauer a déclaré qu’il continuerait à faire pression sur le tribunal pour qu’il se prononce sur la clause statutaire de Fermi relative à la majorité qualifiée de 70 %, qu’il a critiquée comme étant une mesure visant à consolider le pouvoir du conseil d’administration.

* La campagne de vote par procuration a obtenu le soutien de Glass Lewis et d’Egan-Jones, a-t-il précisé.

* Il s’est dit convaincu que Fermi, qui alimente en électricité des centres de données dans un contexte d’essor de l’intelligence artificielle, pourrait conserver son groupe de locataires, à condition que les discussions impliquent les mêmes parties avec lesquelles son équipe négociait avant son départ.