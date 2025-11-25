Le directeur général de Domino's Pizza au Royaume-Uni quitte son poste alors que le changement de stratégie prend forme

Nicola Frampton, directrice des opérations, est nommée directrice générale par intérim

La société va revoir l'affectation de son capital après l'arrivée d'un nouveau directeur financier en mars

La société reporte la journée des marchés financiers de décembre

Le groupe britannique Domino's Pizza

DOM.L a annoncé mardi la démission de son directeur général Andrew Rennie, marquant un nouveau départ de haut niveau alors que l'entreprise change de stratégie pour faire face à la faiblesse des ventes et à l'augmentation des coûts.

La chaîne, qui opère sous l'égide de la société américaine Domino's Pizza DPZ.O au Royaume-Uni et en Irlande, se développe au-delà des pizzas pour stimuler la croissance, avec une nouvelle sous-marque de poulet frit, Chick 'N' Dip, et l'introduction d'options de pizzas plus saines.

Le groupe a déclaré que la directrice des opérations, Nicola Frampton, occupera le poste d'Andrew Rennie à titre intérimaire.

Les actions de la société ont chuté de 2,3 % à 167,1 pence à 0846 GMT.

Au cours de son mandat de plus de deux ans chez Domino's UK, Andrew Rennie a donné la priorité à la réparation des relations tendues avec les franchisés, au renforcement de la chaîne d'approvisionnement et à la conduite d'une transformation numérique.

Ces efforts ont aidé la chaîne de pizzas à gagner des parts de marché dans la livraison en ligne et à améliorer la fidélité des clients.

Malgré ces gains, l'action a chuté d'environ 47 % cette année, reflétant la faible demande des consommateurs. Au début du mois, la société a averti que la faiblesse des commandes pourrait persister jusqu'en 2026.

"Le mandat d'Andrew Rennie en tant que directeur général devrait être salué comme un succès, car il faut se rappeler les dysfonctionnements qui ont affecté l'entreprise avant son arrivée", ont déclaré les analystes de Panmure Liberum.

Domino's UK, qui a nommé un nouveau chef des finances en septembre, s'ajoute à une liste croissante d'entreprises mondiales de vente au détail qui remanient leur direction pour faire face à une économie incertaine et à des dépenses de consommation volatiles.

La société a déclaré qu'elle réexaminerait son allocation de capital après l'arrivée du nouveau directeur financier Andrew Andrea et a reporté sa journée des marchés financiers de décembre, aucune acquisition de seconde marque n'étant prévue jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général.