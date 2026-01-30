Le directeur général de Disney, Bob Iger, envisage de quitter ses fonctions avant l'expiration de son contrat, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général du conglomérat de médias Walt Disney DIS.N , Bob Iger, a fait part à ses collaborateurs de son intention de quitter son poste de directeur général et de se retirer de la gestion quotidienne avant le 31 décembre, date de la fin de son contrat, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, selon des personnes familières avec le dossier.