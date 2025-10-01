Le directeur général de Diamondback estime que la croissance de la production de brut aux États-Unis s'arrêtera avec un pétrole à 60 dollars le baril

par Arathy Somasekhar

La croissance de la production pétrolièreaméricaine va s'arrêter si les prix restent proches de 60 dollars le baril, car moins de sites de forage sont rentables à ce niveau, a déclaré mercredi le directeur général de Diamondback Energy FANG.O , l'un des principaux producteurs de pétrole du pays .

"Il n'y a pas beaucoup de roches de niveau 1", a déclaré Kaes Van't Hof lors d'une conférence sur l'énergie à Austin, en référence aux meilleurs sites de forage. "Cela signifie qu'il sera difficile de voir une croissance à 60 dollars de pétrole. Et à 50 dollars, je pense que c'est encore plus difficile" Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 s'échangeaient autour de 61,50 dollars le baril mercredi matin.

De nombreuses entreprises du secteur de l'énergie ont annoncé des milliers de suppressions d'emplois cette année afin de limiter les dépenses en raison de la baisse des prix du pétrole et de l'augmentation des coûts qui ont fait baisser les bénéfices. Exxon Mobil XOM.N a déclaré mardi qu'elle allait licencier 2 000 travailleurs dans le monde, tandis que Chevron

CVX.N a déclaré en février qu'elle allait licencier jusqu'à 20 % de sa main-d'œuvre mondiale. ConocoPhillips COP.N a également déclaré au début du mois qu'elle réduirait de 20 à 25 % ses effectifs.

Diamondback, le principal producteur indépendant du bassin de schiste de Permian, a déclaré en mai qu'il pensait que le schiste avait presque atteint son apogée avec les prix actuels du pétrole. La société basée à Midland, au Texas, a réduit ses plans de dépenses d'investissement pour 2025 de 500 millions de dollars à 3,5 milliards de dollars par rapport à ses prévisions initiales.

"Je m'y tiens toujours", a déclaré M. Van't Hof. "Si l'on tient compte de l'inflation, un pétrole à 60 dollars aujourd'hui équivaut à un pétrole à 45 dollars il y a six ou sept ans

Les pressions exercées par les investisseurs en faveur de la restitution de l'argent par le biais de dividendes et de rachats d'actions ont également modifié les stratégies des entreprises, qui consacrent davantage de flux de trésorerie supplémentaires au rendement pour les actionnaires, a ajouté M. Van't Hof.