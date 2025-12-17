Le directeur général de Coupang fait l'objet d'une action en justice pour avoir manqué une audience en Corée du Sud sur une violation de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le fondateur invoque sa résidence à l'étranger et ses engagements professionnels pour justifier son absence

*

Les législateurs accusent Bom Kim d'avoir enfreint la loi qui oblige les témoins à témoigner

*

L'impact pourrait être atténué pour Coupang, qui domine le commerce électronique sud-coréen

(L'article ajoute des cris au parlement et des détails sur les activités de Coupang dans les paragraphes 6 à 14) par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Le milliardaire fondateur de la société sud-coréenne Coupang CPNG.N ne s'est pas présenté à une audition parlementaire mercredi à Séoul concernant la récente violation de données du géant du commerce électronique, ce qui a suscité la colère des législateurs qui ont déclaré qu'ils engageraient une action en justice.

Le directeur général et président de Coupang Inc, Bom Kim, a refusé de se présenter, invoquant sa résidence à l'étranger et ses engagements en tant que chef d'une entreprise mondiale opérant dans plus de 170 pays.

"L'affirmation du président Bom Kim selon laquelle il ne peut être présent parce qu'il voyage à l'étranger et qu'il est un directeur général international est, à mon avis, un acte qui se moque vraiment du public et qui désespère les investisseurs internationaux", a déclaré le législateur Choi Hyung-du.

"Même Mark Zuckerberg de Meta et Jeff Bezos d'Amazon, à la tête d'entreprises plus grandes que Coupang, n'ont pas refusé de se présenter aux audiences du Congrès", a-t-il ajouté.

Les législateurs ont annoncé qu'ils allaient déposer une plainte contre Kim, l'accusant d'avoir enfreint une loi qui oblige les témoins à assister aux auditions et à se mettre à la disposition des enquêteurs. En vertu de cette loi, les personnes qui refusent de témoigner sont passibles d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.

DES CRIS DANS LE PARLEMENT

Leur colère était telle que les législateurs ont souvent crié après Harold Rogers, le directeur général par intérim de Coupang Corp - l'unité sud-coréenne de l'entreprise - qui remplaçait Kim. Rogers a dû demander à plusieurs reprises qu'on lui permette de terminer ses réponses.

"Je suis en communication avec notre conseil d'administration, y compris avec notre président", a déclaré Rogers, avant d'ajouter: "C'est moi qui prends les décisions en Corée"

Les données personnelles de plus de 33 millions de clients de Coupang ont été divulguées lors d'une violation qui aurait commencé le 24 juin par des serveurs étrangers, bien que l'entreprise n'ait appris le problème que le 18 novembre.

Les actions de Coupang, cotée à New York et détenue à environ 17 % par le groupe d'investissement technologique japonais SoftBank 9984.T , ont chuté de 17 % depuis que l'entreprise a révélé la brèche dans son unité sud-coréenne à la fin du mois dernier. L'unité sud-coréenne représente la grande majorité de ses revenus.

Rogers a déclaré qu'en vertu des règles de la SEC des États-Unis, la brèche n'était pas considérée comme une brèche importante, car les informations divulguées ne sont pas considérées comme très sensibles. Elle n'enfreindrait pas la législation américaine sur la protection de la vie privée, a-t-il ajouté.

Les données comprenaient les noms des clients, leurs adresses personnelles et électroniques, leurs numéros de téléphone ainsi que l'historique de leurs achats.

UNE ENTREPRISE DOMINANTE

Coupang domine le marché sud-coréen du commerce électronique et tient ses rivaux en échec grâce à ses prix compétitifs et à divers avantages tels que la livraison le jour même, le streaming vidéo et les services de livraison de nourriture. Elle compte 24,7 millions d'utilisateurs actifs, soit près de la moitié de la population du pays.

Cette position dominante devrait aider Coupang à surmonter la publicité négative engendrée par la violation.

Coupang est "structurellement avantagée sur le marché coréen du commerce électronique, opérant efficacement sur un marché où la concurrence directe est limitée en raison de son échelle, de son intégration logistique et de l'attachement des consommateurs", ont déclaré les analystes de Nomura dans une note adressée aux clients cette semaine.

L'entreprise risque toutefois de se voir infliger une lourde amende.

En vertu de la législation sud-coréenne en vigueur, les entreprises qui ne mettent pas en œuvre des mesures adéquates de protection des données peuvent se voir infliger une amende allant jusqu'à 3 % de leur chiffre d'affaires, ce qui se traduirait pour Coupang par une pénalité de plus de 1 000 milliards de wons (680 millions de dollars).

À la suite de cette violation, le président sud-coréen Lee Jae Myung a demandé une augmentation des sanctions , et mercredi, les législateurs ont présenté un projet de loi visant à augmenter les amendes jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires pour les violations massives de données.