Le directeur général de Coupang déclare qu'il continuera à coopérer avec les enquêteurs sud-coréens

Le directeur intérimaire de l'unité sud-coréenne de Coupang Inc. CPNG.N , Harold Rogers, a déclaré vendredi que l'entreprise de commerce électronique continuerait à coopérer pleinement avec les enquêtes du gouvernement sur la société.