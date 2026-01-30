 Aller au contenu principal
Le directeur général de Coupang déclare qu'il continuera à coopérer avec les enquêteurs sud-coréens
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 06:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur intérimaire de l'unité sud-coréenne de Coupang Inc. CPNG.N , Harold Rogers, a déclaré vendredi que l'entreprise de commerce électronique continuerait à coopérer pleinement avec les enquêtes du gouvernement sur la société.

