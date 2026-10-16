Le directeur général de CoreWeave a cédé près d'un milliard de dollars d'actions depuis l'introduction en Bourse

Michael Intrator, directeur général de CoreWeave, et plusieurs entités qui lui sont affiliées ont vendu plus de 10 millions d'actions du spécialiste américain du cloud pour l'intelligence artificielle depuis son introduction en Bourse en mars 2025, pour un montant proche d'un milliard de dollars. Ces opérations interviennent alors que le titre subit une forte pression, avec une baisse hebdomadaire attendue d'environ 24%. Les investisseurs s'inquiètent notamment des dépenses considérables engagées par l'entreprise et de sa dépendance à l'endettement, dans un contexte de risque de remontée des taux d'intérêt.

Selon les documents réglementaires, la quasi-totalité des cessions a été réalisée dans le cadre de plans de négociation préétablis, qui permettent aux dirigeants de programmer leurs ventes à l'avance. Les transactions ont été effectuées directement par Michael Intrator, mais aussi par Omnadora Capital, dont il est associé gérant, et deux trusts. Environ 40 millions de dollars d'actions ont été vendus en dehors de ces dispositifs afin de couvrir des obligations fiscales liées à l'attribution de titres. Les premières opérations ont débuté environ deux mois après le sommet historique atteint par l'action en juin 2025. A la clôture de jeudi, la capitalisation boursière de CoreWeave s'élevait à 38,44 milliards de dollars.

Soutenu financièrement par Nvidia, CoreWeave poursuit une expansion rapide de ses centres de données et de ses capacités de calcul destinées à l'intelligence artificielle. Cette stratégie lui a permis de constituer un carnet de commandes représentant plus de 129 milliards de dollars de revenus futurs, mais elle exige des investissements particulièrement élevés. En août, l'entreprise a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles à une fourchette comprise entre 35 et 39 milliards de dollars. La publication des ventes d'actions intervient ainsi dans une période de défiance des marchés, qui s'interrogent sur la capacité du groupe à financer durablement sa croissance et à maîtriser son endettement.