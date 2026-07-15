Le directeur général de Conagra indique qu'il prévoit de faire le point sur la révision stratégique début 2027

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John Brase, le nouveau directeur général de Conagra Brands ( CAG.N ), fabricant du ketchup Hunt's, a déclaré mercredi qu'il comptait donner plus de détails sur la révision du portefeuille de l'entreprise début 2027, et a exclu toute acquisition « significative » tant que la dette du fabricant agroalimentaire n'aura pas été réduite.

S'adressant à Reuters après avoir réduit de moitié le dividende de la société et annoncé son intention de réexaminer ses actifs non stratégiques, il a déclaré qu'il ne se détournerait pas de ses trois divisions principales: les produits surgelés et les snacks, qu'il considère comme des moteurs de croissance, et les produits de première nécessité, qui génèrent des liquidités.