Le directeur général de Citadel, Ken Griffin, s'attend à ce que la Fed réduise encore ses taux d'intérêt cette année, selon une interview accordée à la chaîne CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Citadel, Ken Griffin, s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine réduise les taux d'intérêt une fois de plus cette année, a-t-il déclaré jeudi lors d'une interview accordée à la chaîne CNBC.

"Je pense que la Fed est préoccupée par le marché du travail parce que nous avons constaté une baisse du nombre d'emplois créés et, en termes d'équilibre des risques, elle a choisi de se concentrer sur le chômage plutôt que sur l'inflation", a déclaré Ken Griffin.

Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que la Fed réduise les taux d'intérêt une fois de plus cette année, "deux à l'extérieur."

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré à l'adresse que la banque centrale était confrontée à un équilibre difficile, avec le risque d'une accélération de l'inflation d'un côté et d'un ralentissement de la croissance de l'emploi de l'autre, tout en ne donnant que peu d'indications sur le calendrier de la prochaine baisse des taux d'intérêt.

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base, sa première réduction depuis décembre, et a indiqué que d'autres réductions suivraient afin de stopper tout glissement du marché de l'emploi.

Toutefois, dans l'interview, Ken Griffin a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation se situe entre 2 % et 3 % l'année prochaine, ce qui est supérieur à "l'objectif historique de 2 %" à long terme.