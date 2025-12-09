Le directeur général de Chevron, M. Wirth, déclare qu'il discute de sa succession avec le conseil d'administration

Le directeur général de Chevron CVX.N , Mike Wirth, a déclaré mardi qu'il discutait avec le conseil d'administration de la date à laquelle il quitterait le producteur de pétrole américain. "Il s'agit là d'une question d'éthique et d'une question de sécurité, qui doit être abordée dans le cadre d'un dialogue avec les parties prenantes.

Le conseil d'administration a renoncé à l'âge de la retraite obligatoire pour Wirth en 2023, qui a déclaré à l'époque qu'il voulait faire plus de progrès pour augmenter les rendements des actionnaires et réduire les émissions. Wirth, qui est devenu directeur général en 2018, est âgé de 65 ans selon le site web de Chevron.

"Je ne vais pas miser sur beaucoup plus d'années après l'année 10", a déclaré Wirth mardi.