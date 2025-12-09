 Aller au contenu principal
Le directeur général de Chevron, M. Wirth, déclare qu'il discute de sa succession avec le conseil d'administration
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 19:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la dérogation à l'âge de la retraite obligatoire par le conseil d'administration (paragraphe 3), citation (paragraphe 4) par Sheila Dang

Le directeur général de Chevron CVX.N , Mike Wirth, a déclaré mardi qu'il discutait avec le conseil d'administration de la date à laquelle il quitterait le producteur de pétrole américain. "Il s'agit là d'une question d'éthique et d'une question de sécurité, qui doit être abordée dans le cadre d'un dialogue avec les parties prenantes.

Le conseil d'administration a renoncé à l'âge de la retraite obligatoire pour Wirth en 2023, qui a déclaré à l'époque qu'il voulait faire plus de progrès pour augmenter les rendements des actionnaires et réduire les émissions. Wirth, qui est devenu directeur général en 2018, est âgé de 65 ans selon le site web de Chevron.

"Je ne vais pas miser sur beaucoup plus d'années après l'année 10", a déclaré Wirth mardi.

