Le directeur général de Chevron affirme que ses raffineries peuvent traiter 100 000 bpj supplémentaires de brut vénézuélien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Chevron

CVX.N , Mike Wirth, a déclaré vendredi que la major pétrolière américaine pouvait traiter 100 000 barils supplémentaires par jour de brut vénézuélien dans ses raffineries.

La société traite actuellement 50 000 barils de brut vénézuélien par jour dans sa raffinerie de Pascagoula, sur la côte américaine du golfe du Mexique, a indiqué M. Wirth.