Le directeur général de Capgemini rejette les appels en faveur d'une autonomie totale de l'Europe en matière de technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leo Marchandon

Le directeur général de Capgemini

CAPP.PA Aiman Ezzat a rejeté vendredi les appels à une souveraineté technologique totale en Europe, à un moment où l'effritement des relations transatlantiques a ravivé les inquiétudes sur la dépendance de la région à l'égard des grands noms de la technologie américaine.

Le groupe français de services informatiques, qui dessert des agences gouvernementales, des opérateurs d'infrastructures critiques et de grandes entreprises réglementées, se positionne comme un pont entre les ambitions de souveraineté de Bruxelles et la réalité de l'infrastructure en nuage dominée par les États-Unis.

Cet exercice d'équilibre reflète une tension centrale dans la politique technologique européenne: comment construire une pile technologique entièrement autonome pour réduire la dépendance à l'égard des géants américains comme Amazon, Google et Microsoft? "La souveraineté absolue n'existe pas", a déclaré M. Ezzat aux journalistes lors d'une conférence de presse après la publication des résultats . "Personne ne l'a, parce que personne n'a la souveraineté sur l'ensemble de la chaîne de valeur nécessaire pour fournir des services."

M. Ezzat, qui préside le groupe de travail sur le numérique à la Table ronde européenne de l'industrie, a déclaré qu'il avait discuté de la question avec la Commission européenne à Bruxelles et à Davos, et que la Commission partageait largement son point de vue.

Selon lui, l'autonomie numérique suit un cadre à quatre niveaux: données, opérations, réglementation et technologie, et les discussions actuelles se concentrent sur la recherche d'un juste équilibre entre les exigences de souveraineté et la possibilité pour les entreprises d'adopter la technologie de l'intelligence artificielle pour rester compétitives à l'échelle mondiale.

Sur les trois premiers niveaux, l'Europe est déjà indépendante, mais la domination des Big Tech américaines signifie qu'il n'y a pas d'indépendance totale au niveau technologique, a ajouté M. Ezzat.

Plutôt que de rechercher une autonomie totale, il a déclaré que les nations européennes devraient chercher "la bonne solution de souveraineté basée sur le cas d'utilisation, l'environnement du client, le gouvernement".

Les partenariats avec des entreprises européennes spécialisées dans l'IA, comme la société française Mistral, sont des exemples de ce progrès progressif, a déclaré M. Ezzat.

Capgemini a signé des partenariats avec les grandes entreprises américaines AWS, Google Cloud et Microsoft pour fournir ce qu'elle appelle des solutions d'IA "souveraines", des services en nuage fournis par une entreprise basée en Europe mais fonctionnant sur une infrastructure américaine. Le groupe français navigue également dans ses propres défis de réputation autour des contrats gouvernementaux. Au début du mois, il a déclaré qu'il vendrait sa filiale américaine Capgemini Government Solutions après une réaction négative du public au sujet de son contrat de 4,8 millions de dollars avec l'U.S. Immigration and Customs Enforcement pour des travaux d'analyse de données.