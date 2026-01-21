Le directeur général de Burberry se dit "confiant" dans la direction de Saks Global en faillite

Le directeur général de Burberry

BRBY.L Joshua Schulman a déclaré mercredi que la marque de luxe était confiante dans la nouvelle direction de Saks Global, mais a refusé de commenter l'exposition du groupe britannique à l'effondrement du conglomérat de grands magasins haut de gamme.

"Je ne vais pas commenter spécifiquement notre exposition dans le cadre de la restructuration de (Saks Global), mais je dirais que la nouvelle équipe de direction n'en est qu'à ses débuts et que nous avons confiance en elle", a déclaré Joshua Schulman aux analystes lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats .

Burberry figure sur la liste des créanciers non garantis de Saks Global, qui s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites la semaine dernière, dans le cadre de l'un des plus grands effondrements du secteur de la vente au détail depuis la pandémie.

La faillite intervient à peine un an après que Saks Global a conclu un accord visant à créer un pôle de luxe regroupant Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et Neiman Marcus sous un même toit.

"Saks Global est un client très important pour nous, mais nous avons également d'autres clients importants sur le marché", a déclaré Joshua Schulman, ajoutant qu'il était convaincu que la nouvelle direction serait en mesure de redonner à la chaîne de magasins sa "place légitime dans le paysage du luxe".