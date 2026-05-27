Le directeur général de Bolloré encourage la direction d'UMG à rejeter l'offre d'Ackman

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Cyrille Bolloré, directeur général du groupe Bolloré BOLL.PA , a déclaré mercredi qu'il encourageait la direction d'Universal Mussic Group UMG.AS à rejeter l'offre de Bill Ackman sur UMG.

M. Bolloré a fait ces déclarations lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du groupe Bolloré.