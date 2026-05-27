Le directeur général de BofA prévoit une hausse de 15 % des revenus de trading au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général, des détails sur les prévisions, du contexte sectoriel, ainsi que des paragraphes 3 et 5 à 12) par Saeed Azhar et Utkarsh Shetti

Bank of America BAC.N s'attend à ce que ses revenus de trading bondissent de 15 % au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière, lorsque le marché avait été frappé par la volatilité liée à la hausse des droits de douane américains, a déclaré mercredi son directeur général, Brian Moynihan.

“Il faut rester prudent d'une année sur l'autre. Il ne faut pas oublier que l'année dernière était le trimestre de la libération, donc certains de ces chiffres vont paraître élevés”, a déclaré M. Moynihan lors d'une conférence financière. Le président Donald Trump a mis en place des droits de douane globaux sur les importations en avril 2025, lors de ce qu’il a appelé le “Jour de la libération”. La Cour suprême a invalidé la plupart de ces mesures plus tôt cette année.

M. Moynihan a déclaré que la banque d'investissement se portait “plutôt bien” et que la croissance des revenus de la gestion de patrimoine, en pourcentage, devrait se situer entre 10 et 15 % par rapport à l'année précédente. La valeur des transactions mondiales a récemment rebondi après une forte baisse dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre en Iran, les entreprises et les investisseurs faisant fi de la volatilité et poursuivant leurs transactions de grande envergure.

M. Moynihan a déclaré que le carnet de commandes des introductions en bourse était bien rempli et que l'activité était intense. Wall Street est en effervescence à l'approche de l'entrée en bourse très attendue, le mois prochain, de SpaceX , le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk, qui pourrait ouvrir la voie à d'autres introductions en bourse d'entreprises spécialisées dans l'IA.

M. Moynihan a déclaré que le produit net d'intérêts – la différence entre ce que la société gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts – pourrait atteindre la fourchette haute de 6 % à 8 % cette année.

Bank of America a relevé ses prévisions de croissance des revenus d'intérêts nets pour 2026 à 6 % à 8 %, contre 5 % à 7 % en avril.

Les banques américaines ont bénéficié de la réévaluation progressive des actifs à taux fixe et des portefeuilles de titres vers des actifs à rendement plus élevé.

M. Moynihan a déclaré que les dépenses de consommation et la qualité restaient solides, le marché de l'emploi étant en bonne santé malgré les pressions inflationnistes et la hausse des taux d'intérêt.

Les dépenses totales par carte de crédit et de débit par ménage ont augmenté de 4,8 % en avril par rapport à l'année précédente, contre 4,3 % en mars par rapport à l'année précédente, selon les données internes de Bank of America.